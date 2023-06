Cartagena. Desde la 57 Convención Bancaria, Asobancaria, que cierra en la noche de este viernes en Cartagena, llovieron críticas al Gobierno Petro, en los diferentes paneles, frente a propuestas polémicas como la presunta renta básica al ELN con recursos de cooperación internacional, que propuso el mandatario colombiano en su gira por Alemania.



(Le puede interesar: 'Voy por la Justicia Social': Gustavo Petro responde a comentario de Juan Manuel Santos)

Pero tal vez las voces más duras vinieron desde el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, quien señaló que “los colombianos no merecen ser vacunados públicamente. Antes los vacunaban por lo menos secretamente, pero si esto se convierte en una iniciativa, vuelvo y repito, no creo que esto tenga asidero, pues convertiríamos a Colombia básicamente en un escenario en donde públicamente estarían vacunando a los colombianos con este estímulo a la criminalidad”.



(No deje de leer: 'Sería una vacuna a los colombianos': Fiscal criticó idea de dar un subsidio al Eln)



Otra voz que cuestionó algunas posturas del Gobierno fue la de Fernando Castillo Cadena, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien sostuvo: “mientras nuestra justicia actúe y funcione como ha venido históricamente cumpliendo con su rol constitucional. En medio incluso de circunstancias políticas, económicas y sociales adversas no puede ser sustituida por tribunales foráneos”.



(Además lea: 'Mayor crecimiento sostenido e inversión privada, claves para reducir la inequidad')

‘Colombia está histérica por demasiada confrontación e incertidumbre’, Santos

Un Gobierno tiene que tener claro para donde va, pero parece que este no tiene claro para donde va. Toda política pública necesita que la gente la entienda para poder apoyarla... FACEBOOK

TWITTER

A su turno, en el panel sobre Banca y Sostenibilidad, el expresidente Juan Manuel Santos señaló que “un Gobierno tiene que tener claro para donde va, pero parece que este no tiene claro para donde va. Toda política pública necesita que la gente la entienda para poder apoyarla. Cuando la gente no entiende no apoya”.



Santos también elevó su voz crítica frente a las estrategias que plantea el Gobierno para acercar a grupos armados ilegales a la paz total.



“Para negociar con grupo al margen de la ley se requiere zanahoria, pero también garrote: si la gente ve solo zanahoria y no hay garrote, la gente lo rechaza”.



(Le puede interesar: 'Hay que volver a fumigar' cultivos de coca: gobernador de Sucre desde Asobancaria)



El premio nobel de paz también recurrió a sus acostumbradas anécdotas de joven como Cadete Naval en Cartagena para critica el rumbo de la paz total del actual Gobierno.



“Cuando ingresé a la Base naval de Cartagena tuve una de las experiencias que más me ha enseñado en la vida: para navegar primero se tiene que tener un puerto de destino. Una vez se tiene ese puerto destino, se pueden usar todos los vientos, incluso los vientos en contra. Pero no sabremos para donde vamos si el gobierno da señales que un di va para un lado y al otro día para otro”, señalo el expresidente que alcanzó la paz con la desaparecida guerrilla de las Farc.



“Colombia está histérica por demasiada confrontación e incertidumbre y el remedio, mucha gente lo ha planteado es dejar de lado la polarización, y dejar de lado las ideologías que son alimentadas por rabia, odio y miedo y que son la materia prima del populismo que se está convirtiendo más en regla que excepción, y que las redes sociales y el periodismo irresponsable alimentan”, concluyó Santos, quien hizo un llamado a la calma y a la mesura.



JOHN MONTAÑO

Corresponsal de EL TIEMPO