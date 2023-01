Con el cese de las lluvias y una temporada de vacaciones que tiene a la ciudad colapsada de turistas, el desabastecimiento de agua potable se agudiza nuevamente en Santa Marta.



Si bien, ni siquiera durante el invierno que los ríos que funcionan como fuentes hídricas tienen altos niveles se logra garantizar el servicio en las casas, la situación se vuelve más compleja en las época del año que no llueve y hay más demanda de usuarios.



Un viacrusis durante todo el año



Todas las zonas de la capital del Magdalena padecen igual por esta histórica problemática, no obstante, mientras en los estratos altos se contrata el suministro a través de carro tanques para abastecerse, las comunidades vulnerables sufren más al no tener la manera de pagar el recibo público que les llega mensual y adicionalmente comprar el agua de manera particular.



En la mayoría de barrios populares se vive un viacrusis de forma permanente para las familias que al no llegarles el agua por las tuberías de sus viviendas, deben salir a conseguirla sin importar la distancia y el sacrificio.





Algunos habitantes deben elegir si desayunar o utilizar el dinero de los alimentos para comprar pimpinas que les permita atender las necesidades básicas del hogar, cómo bañarse, hacer aseo y preparar las comidas del resto del día.

La intervención de la empresa pública no da resultados



Wuadit Rangel, líder del sector norte de Santa Marta asegura que pasan los años y la problemática persiste, a pesar que la empresa encargada del servicio ha cambiado de nombres y dueños, y ahora es manejada directamente por el Gobierno Nacional.



“Lo único diferente son el color de los uniformes de esta entidad y los administradores, del resto nada mejora y por el contrario, cada vez es peor porque se hacen compromisos y se estructura un plan de trabajo para atender a la comunidad y no se cumple por los cambios internos que se presentan en la Essmar”, indicó Rangel.



El líder cívico, manifiesta que la intervención de la Empresa de Servicios Públicos no ha funcionado y que en el 2022 y lo que va del presente año la crisis de desabastecimiento se ha sentido con más fuerza.



“La alcaldía había identificado tres puntos neurálgicos y venía atendiéndolos periódicamente con carrotanques, pero con la intervención solo nos traen el agua a tres barrios cada ocho días”, expresó el líder.



En sectores como San Jorge, se presentan enormes filas y aglomeraciones de personas que muchas veces terminan en pelea para acceder al agua potable que les llega por medio de estos camiones cisterna.



En otros puntos de la capital del Magdalena la Essmar – EPM suministra el líquido por tubería una vez cada 10, 15 o 20 días. En ese momento, los ciudadanos deben llenar albercas y la mayor cantidad de recipientes, y ahorrar al máximo antes que comience un nuevo sufrimiento por la falta de disponibilidad del recurso hídrico.



“En la casa está prohibido bañarse más de una vez al día así haga mucho calor. Igualmente reutilizamos el agua para hacer el aseo y tenemos que comprar en pacas la que es para el consumo. Es un gasto alto que nos golpea nuestros bolsillos”, manifestó Freddy Gomez, otro de los usuarios afectados.



En muchas partes de Santa Marta, los habitantes han optado por construir pozos profundos para tener acceso siempre al agua, sin importar que no esté en condiciones aptas por falta de tratamiento.



Aquellos que tienen este recurso, se dedican a vender el preciado líquido a quienes ue siguen sin ninguna fuente de abastecimiento.



“Donde no existieran estas alternativas no sé cómo estuviéramos ahora. En la parte alta, los carrotanques no tienen hora exacta para llegar, se meten en cualquier momento. Desde temprano la comunidad debe poner sus recipientes por ahí para asegurar un cupo”, agregó otra usuaria de nombre Leydi Pomares.



Los habitantes de Santa Marta que ya están cansados y desesperados por la falta de agua potable, esperan que el anuncio de la alcaldía respecto a la ejecución a un proyecto de solución definitiva a este problema se cumpla y el sueño de recibir agua potable en los hogares se convierta por fin en una realidad.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

