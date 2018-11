Desde que tiene uso de razón, don Manuel Jerez Castellanos, un campesino de 76 años, dedicado al cultivo de café, ha escuchado que se va a pavimentar la carretera que va de Curos a Málaga, en la que se encuentra el puente Hisgaura.



“Año a año se dice que le inyectan dinero. Llevo toda mi vida escuchando de las obras, incluso, creo que la vía en archivos ya aparece como pavimentada”, señaló el poblador.

La carretera, de la que se ha hablado que serviría como una transversal que conectaría la vía Bogotá-Bucaramanga-Santa Marta con la troncal Bogotá-Cúcuta, es un corredor vial de 127 kilómetros que tras 90 años de haberse trazado aún sigue en un 70 por ciento sin pavimentar.



Un equipo periodístico de EL TIEMPO recorrió, gracias a que no había llovido, en cuatro horas y media la vía, que conecta además a 13 municipios de Santander. No solo hay tramos sin pavimentar, sino que hay otros en los que solo cabe un vehículo. Y en ciertos sectores la atraviesan pequeñas quebradas.



Para pobladores de esa región como Efraín Rodríguez, un conductor de bus, transitar por ese corredor es todo un viacrucis, pues en tiempos de lluvia el recorrido puede demorar hasta siete horas.



“Hubiera sido mejor haber pavimentado toda la vía y no haber hecho ese puente. Son muchos riesgos los que tomamos a diario. Ahora ya ni se sabe si va a servir o va a terminar en el suelo”, señaló el conductor.



Julián Pedraza, alcalde de San Andrés, uno de los municipios que queda sobre la carretera, dice que espera que se realicen todas las pruebas al puente Hisgaura y que con su apertura se jalone la pavimentación definitiva de esta importante vía.

El corredor ha recibido inversiones del Gobierno Nacional con cuentagotas.



Actualmente, el Invías, responsable de su mantenimiento, ejecuta 89.000 millones de pesos en la pavimentación de 25 kilómetros, y quedarían faltando 65, para los que se requieren más de 400.000 millones de pesos.



La veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB), que les hace seguimiento a las obras en Santander, ha advertido sobre la necesidad que existe de terminar el corredor y evitar que se detengan las inversiones. Además, indicó que se le han hecho observaciones al Invías frente a los largos plazos que se estipularon para la ejecución de los contratos de pavimentación, pues a ese paso, la vía nunca se terminará.



CAROLINA RINCÓN

Corresponsal de EL TIEMPO

Bucaramanga