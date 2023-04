“Con este puente caído se incrementaron los costos de todo, es más compleja la situación. Pedimos que esto no vuelva a suceder, que el Gobierno les preste más atención a las vías, si desde el año pasado el puente Barragán estaba cerrado tenían que haberlo arreglado ya, pero ni han comenzado”, dijo el transportador Diego Fernando Londoño, quien se movilizaba por el sector de El Alambrado el pasado miércoles cuando ocurrió el desplome del puente, que dejó dos policía muertos.



Londoño quedó afectado pues regularmente transportaba víveres desde el Quindío hacia los municipios de Caicedonia y Sevilla (Valle), y ya no lo puede hacer por los problemas en los puentes Barragán o El Alambrado.



(Siga leyendo: El drama del conductor condenado por accidente mortal de Martín Elías).

Con este daño el Quindío entra en una crisis social, económica y comercial que nos preocupa demasiado FACEBOOK

TWITTER

A raíz de esta situación los habitantes de la zona, los transportadores y los gremios económicos prevén una crisis económica y social en la región, pues esto genera retrasos y sobrecostos en los 30.000 toneladas de carga de víveres y materias primas que se mueven por este sector, que hace parte del corredor vial Bogotá – Buenaventura.



La crisis es más grave porque el puente Barragán, que quedaba en la vía alterna más cercana tras la caída del puente El Alambrado, está cerrado desde finales de octubre del año pasado luego de una creciente súbita del río Barragán que le causó daños estructurales. Desde esa fecha solo se permite el paso de peatones, por lo que tienen que caminar los pacientes de los municipios vecinos para cruzarlo.



Ahora los transportadores tienen que asumir por la vía La Paila – Zarzal- Cartago - Pereira – Armenia – Calarcá.



“A través del puente Barragán se desviaba mucha carga proveniente del Valle o del Quindío y en este momento si lo hubieran arreglado sino hubieran dejado pasar tanto tiempo, ese sería el plan B para la situación tan difícil que se presenta ahora con el puente El Alambrando”, dijo el presidente de la Asociación de Transportadores del Quindío, Juan Carlos García.



(Más: El mal momento de San Andrés: ¿debe la isla darle un giro a su modelo turístico?).

Facebook Twitter Linkedin

Así se observaba el estado del puente, dos días después del colapso. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Según sus proyecciones, el 68 por ciento de la carga del país pasaba por El Alambrado, pues concentra la mayor cantidad de exportaciones e importaciones por estar en el centro del corredor entre Bogotá y el puerto de Buenaventura.



“Con este daño el Quindío entra en una crisis social, económica y comercial que nos preocupa demasiado”, agregó García.



(Le recomendamos: Defensoría del Pueblo emite alerta en Bagadó, Chocó, por acciones del Eln).



Los gremios también están preocupados por las consecuencias.



Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, advirtió sobre el impacto en las posibilidades de desarrollo productivo y en la generación de empleo en el suroccidente del país y dijo que la situación se verá reflejada en la inflación, pues se sumaría al derrumbe ocurrido en Rosas (Cauca).

Se pierden frutas

El tramo de El Alambrado está a cargo del concesionario Autopistas del Café y hace parte de la vía Panamericana. Por este sector pasaban a diario un promedio de 4.000 vehículos, más de 2.000 de estos de carga pesada. De hecho, durante el colapso del puente, cuatro de los cinco automotores que se encontraban en la estructura movilizaban algún tipo de carga.

Facebook Twitter Linkedin

Las autoridades de Caicedonia advirtieron que la economía del municipio sufrirá tras el desplome. Foto: Santiago Saldarriaga Quintero. EL TIEMPO

La emergencia también tiene en problema a los habitantes de las poblaciones vecinas.



Vicente Llanos, presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Estación, ubicada al lado del puente, contó que quedaron maniatados. El hombre y su familia trabajan en la extracción de material del río La Vieja y lo movilizan hacia el Quindío o Valle, pero por ahora no podrán seguir haciéndolo.



“El material que sacamos lo vendemos en el Quindío, pero esta zona ya es del Valle, ¿ahora por dónde pasamos las volquetas que llevan el material ?”, cuestionó Llanos.



Los comerciantes de la zona también están afectados, uno de ellos es Nelson Agudelo, quien comercializa frutas a unos metros del tramo colapsado.



(Lea también: ¿Cual será el impacto económico por la caída del puente entre Quindío y Valle?).



“Estamos sin saber qué hacer con la fruta que teníamos, cómo pagamos el arriendo del local, la fruta se nos está perdiendo, esto quedó peor que en la época de la pandemia, al menos en ese tiempo los conductores pasaban por aquí”.



El alcalde de Caicedonia, Carlos Alberto Orozco, dijo que no presiente el mejor panorama para la economía de la región tras la falta de los dos puentes.



“Nos vamos a ver muy afectados, si llevamos seis meses luchando con el puente Barragán, no me imagino con este otro puente que se cayó”.

Facebook Twitter Linkedin

En el accidente, dos personas murieron y 15 quedaron heridas. Foto: Santiago Saldarriaga

Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO

Armenia