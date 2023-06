La seguridad de Pereira está ahora bajo la lupa de una mujer. Se trata de la coronel Ruth Alexandra Díaz Gómez, quien lleva 27 años en la Policía Nacional y fue designada nueva comandante de la institución en la ciudad, siendo la primera vez en la historia que una mujer ocupa este cargo allí.



La coronel llega a liderar la Policía en uno de los municipios con mayor percepción de inseguridad en el Eje Cafetero, según analistas que han sido consultados por este medio y que identifican esta situación como uno de los grandes desafíos de la autoridad.

EL TIEMPO habló con la alta oficial, quien contó cuáles sus desafíos y acciones en cuanto a la seguridad y convivencia de los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia, donde habitan alrededor de 709.338 personas.

¿Cuáles son sus mayores retos?



Uno de los mayores retos es en materia operativa y es bajar los índices de aquellos delitos que afectan directamente al ciudadano como el hurto a personas, vehículos o residencias. Un análisis tecnológico nos está arrojando la incidencia de estos delitos. Otro reto es la contención del homicidio que tiene diferentes aristas en el área metropolitana y la atención de la violencia de género.

¿Qué hará con la violencia de género



La estrategia para contrarrestar la violencia de género está creada y se denomina la patrulla púrpura. Al llegar a Pereira aumenté el pie de fuerza de esta patrulla y puse al mando a la subcomisaria Claudia, quien tiene un recorrido importante en la institución.



Además, estamos implementando una estrategia de apoyo, estamos tocando el corazón y las puertas de líderes comunales, de profesionales reconocidas en varias áreas. Queremos vincular a la Defensora del Pueblo y a la Procuradora también, mujeres que sobresalen por su calidad humana y su profesión.

¿Cuáles son los delitos a trabajar?



Cuando recibí estábamos con 21 homicidios más que el año anterior, pero hemos logrado bajar esa tasa, así que sí hemos salvado vidas. Dosquebradas venía con una frecuencia semanal de homicidios, pero hemos logrado hasta 30 días sin este delito.



Tenemos focos en la ciudad de Pereira, como en Cuba, donde se da la materialización de ese delito y hemos decidido realizar estrategia con Policía vecindario y la Seccional de Investigación Criminal para atacar a los principales actores.

¿Cómo combatirlo?



La estrategia más importante es la operación de los microcuadrantes que estamos implementando en el centro de Pereira, zona donde lo más álgido es el hurto a comercio y personas. Se dividieron ocho microcuadrantes con la policía, policía comunitaria y auxiliares de policía.



Por ejemplo, en el parque La Libertad no teníamos CAI y ubicamos allí CAI móviles para tener control sobre los delitos.

¿Cuáles con las estructuras criminales que se deben combatir?

La Cordillera es un GDO (Grupos Delincuenciales Organizado) reconocido. Gracias a la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia, así como a los aportes del modelo de vigilancia por cuadrantes hemos logrado identificarla, ya que es el de mayor incidencia. Dimos con la captura de dos actores importantes delincuentes: alias El negro y Cabo, dedicados al sicariato y venta de estupefacientes en Dosquebradas y Pereira.



Nos hemos dado cuenta, por diversos análisis, que en Pereira no se realiza un homicidio por hurto sino por ajustes de cuentas en la modalidad de sicariato.

¿Cómo la han recibido?

Las expectativas han sido altas por el mismo hecho de ser mujer. He tenido mucho apoyo. Los ciudadanos quieren a la Policía, nos dan información, nos abren las puertas para saber qué pasa. Ha sido un trabajo coordinado con la Alcaldía de Pereira y La Virginia. He sentido mucho cariño y los comentarios es que les gusta la innovación en el servicio.

¿Cómo se describe como coronel?



Soy una persona tranquila, pero justa. Me gusta escuchar a los uniformados y a la ciudadanía, acompañar a los uniformados en materia operativa, que sepan que el comandante está ahí para ayudarlos y orientar el trabajo que hacen. Soy honesta y transparente, y en estos 27 años no he tenido una investigación.



Me gusta ser organizada y la microgerencia porque ahí nos damos cuenta en qué estamos fallando. Espero poder dar buenos resultados y mejorar la seguridad.



LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO - Pereira.