Usuarios del servicio de agua potable en Santa Marta aseguran que el recurso hídrico que llega a las casas no es apto para el consumo humano.



(También: ‘No más Petro’: se inicia la concentración contra la reforma en Barranquilla)



El biólogos como Carlos Barraza, basado en su experiencia y conocimientos en esta área, explica que aunque el agua logre alcanzar buenas condiciones en su paso por las plantas de tratamiento, al distribuirse a los hogares se contamina en una alta proporción.

Según el experto, el problema radica en el estado obsoleto de las tuberías de la ciudad, lo que hace que el agua pierda su calidad en el proceso de almacenamiento y distribución.



(Además: 'Sol naciente del Caribe’, joya que lucirá la reina del Carnaval en coronación)

Existe un sistema de distribución del recurso en la ciudad que está viejo y obsoleto y que entorpece todo el proceso” FACEBOOK

TWITTER

“El tratamiento que recibe el agua puede que sea óptimo como lo anuncia la empresa encargada, pero existe un sistema de distribución del recurso en la ciudad que está viejo y obsoleto y que entorpece todo el proceso”, manifestó Barraza.



También precisó que dependiendo a la fuente, donde se capte el agua, su calidad puede variar debido a que, en épocas de invierno, los ríos se les aumenta el caudal y arrastran muchos sedimentos y a veces el proceso de tratamiento puede saturarse por la cantidad de sólidos suspendidos que llegan al acueducto.

Las explicaciones de la empresa

La empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar, basada en el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, IRCA, aseguró que el recurso hídrico que distribuye a los hogares es de buena calidad y cumple con todas las normativas sanitarias.



Cabe indicar que el IRCA, es un indicador que califica el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano.



En ese sentido, la Essmar informó que los resultados logrados en las mediciones de los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2022 y enero de 2023, le permiten confirmar que agua que consumen los usuarios cumple con los estándares de calidad.



“En este tiempo se pudo establecer que el rango del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, IRCA, está por debajo del 5 por ciento, lo que indica que el agua distribuida a la población se encuentra sin riesgo”, manifestó la entidad.

Agua con mal olor y color



A pesar de todas estas medidas, los ciudadanos constantemente reportan mal olor y color en el agua que llega a sus hogares, y consideran que no es segura para su consumo.

Preferimos comprar el agua en pacas para cocinar y tomar, porque de lo contrario hay un alto riesgo de contraer enfermedades intestinale FACEBOOK

TWITTER

“Preferimos comprar el agua en pacas para cocinar y tomar, porque de lo contrario hay un alto riesgo de contraer enfermedades intestinales, como le ha sucedido a muchas personas que la consumen directamente de la tubería”, manifestó Freddy Gómez, residente del barrio La Esperanza.



(Lea: La ciudadela industrial que avanza en el área metropolitana de Barranquilla)



Pero no solo la calidad del agua es motivo de preocupación para los habitantes de Santa Marta. En muchas zonas de la ciudad, el preciado líquido no llega de manera continua, lo que obliga a los habitantes a almacenarla en recipientes que a menudo no están en buenas condiciones higiénicas. Esta situación representa un riesgo para la salud pública, ya que el agua almacenada puede convertirse en un foco de proliferación de plagas como el mosquito transmisor del dengue.



La situación mantiene ya desesperados a los habitantes de la capital del Magdalena, quienes siguen sin vislumbrar una solución definitiva a este problema que han afrontado toda la vida.



Los expertos instan a la empresa y al gobierno local y nacional a tomar medidas para actualizar el sistema de distribución y asegurar que el agua que llega a los hogares sea más continua presente una mejor condición

Por Roger Urieles

Para El TIEMPO Santa Marta

@rogeruv