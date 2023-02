Las organizaciones de pescadores de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) denunciaron la construcción de estructuras ilegales en la zona de Tasajera utilizando madera de mangle, lo que ha tenido consecuencias graves para la supervivencia de peces nativos y ha contribuido a la sedimentación del cuerpo cenagoso.



Según Enrique Maldonado Lara, representante del Comité de Pescadores de Tasajera (Copemar), en los criaderos ilegales están capturando alevines y poniendo en peligro el equilibrio del ecosistema.



Además, para construir estos criaderos, se talan entre 20 y 30 árboles de mangle, lo que causa un daño irreparable a este cuerpo de agua.



“Las varas de mangle que se introducen en el agua pueden pudrirse y contaminala, lo cual afecta la vida acuática y aumenta la sedimentación en la ciénaga”, detalló Maldonado Lara.



Copemar estima que hay al menos 28 criaderos ilegales en la zona de Tasajera, lo que equivale a una gran extensión de corrales.



Las organizaciones de pescadores exigen que las autoridades tomen medidas para evitar la construcción de estas estructuras ilegales y proteger la fauna y flora de la Ciénaga Grande de Santa Marta.



Aseguran que la tala del mangle y la construcción de estructuras ilegales para la cría de peces son prácticas nocivas para el ecosistema y amenazan la supervivencia de la fauna y flora.



“Es importante que se tomen medidas para combatir estas prácticas y proteger el medio ambiente. Además, es necesario que se informe y eduque a la comunidad sobre los efectos negativos de estas prácticas y la importancia de proteger el ecosistema para garantizar la supervivencia de las especies y mantener el equilibrio natural del medio ambiente”, manifestó el líder pescador.



Igualmente dijo que ya ha denunciado ante la Policía Ambiental la construcción ilegal de estos criaderos de peces, no obstante no se han tomado medidas efectivas para detener la práctica, lo que ya está provocando la extinción de la lisa en el territorio.

Por su parte, el gremio de pescadores artesanales ha criticado la falta de acción por parte de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), que a pesar de haber sido informada de la situación, no tomó acciones para detener la construcción de criaderos.



La falta de sanciones ejemplarizantes ha permitido que la práctica continúe y cause daños irreversibles para el ecosistema.

Problemas de basuras



Por otra parte, un grupo de estudiantes de la Universidad CES de Medellín llevó a cabo una investigación en la Ciénaga Grande de Santa Marta, con la que detectó la presencia masiva de desechos sólidos en el agua.



Los microplásticos, en particular, representan un grave peligro para el ecosistema y las comunidades que dependen de él.



El proyecto de documental científico, llamado 'Ciénaga plástica', ha sido liderado por el alumno Juan Fernando Arias, quien advierte sobre los riesgos que suponen los microplásticos para los seres vivos.



“La contaminación en la Ciénaga Grande de Santa Marta es tal que está afectando la vegetación y la diversidad de peces en la zona”, manifestó el estudiante.



Los pobladores ribereños han lanzado un S.O.S. porque la falta de oxigenación y la alta sedimentación que atacan a esta zona, junto con la acumulación de desechos, podrían provocar daños irreparables a corto y largo plazo.



“Es necesario tomar medidas para evitar que se pierda el sustento de miles de familias de la región”, advierten los pescadores.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv