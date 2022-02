La comunidad educativa de la institución educativa Nuestra Señora de La Presentación, en La Virginia, Risaralda, lleva más de una década esperando para tener su propio plantel educativo.



Varios funcionarios de turno les han prometido una nueva sede, pero hasta el momento más de 550 niños de preescolar y básica primaria están hacinados en dos aulas prefabricadas que fueron compradas por los padres de familia y en una sede alquilada a la iglesia local.



“Los niños no tienen acceso a computadores, los tenemos guardados en maletas, comen el refrigerio en el suelo, no tenemos comedores, ni cocina, ni biblioteca, ni nada. Solo tenemos un inmueble lleno de maleza y murciélagos”, contó la rectora de la institución, Miriam Zapata.



La situación ha llegado a tal punto que los estudiantes y padres de familia decidieron protestar y bloquearon la vía La Virginia-Caldas -Antioquia.



Docentes y directivas de la IE #LaPresentación en La Virginia, #Risaralda denuncian las condiciones precarias en las que actualmente estudian los menores. Llevan años esperando las nuevas instalaciones a cargo del @Mineducacion pero las obras están abandonadas.

Aunque este colegio data de 1960, solo tuvo su propia sede hasta 2012, cuando les construyeron 12 aulas en un predio comprado por la Gobernación de Risaralda. Pese a que les habían prometido 15 aulas, las directivas de la institución acomodaron a unos 550 estudiantes de secundaria en estos salones, pero quedó faltando la fase dos del proyecto que involucraba a otros 550 estudiantes de preescolar y primaria, que son los que están hacinados en dos salones.



Aunque una parte de la infraestructura alcanzó a edificarse, desde hace casi tres años quedó suspendida y está en abandono.



“Esas aulas están deterioradas. Las paredes y las vigas están fracturadas, hay un módulo que se recostó sobre el otro. Hace unos meses vino el contratista, resanó todo y entregaron, pero ya se agrietó de nuevo. Dicen que no demolerán y que lo inclinado ya quedó así, pero quién va a recibir eso”, añadió Zapata.



El secretario de Educación de Risaralda, Leonardo Gómez, le dijo a EL TIEMPO que estaba de acuerdo con el malestar de la comunidad. “Es un megacolegio contratado en 2015 y que no ha cumplido y ni siquiera tiene cierre financiero. Otros colegios en La Virginia sí avanzaron pero La Presentación no, es nuestra pregunta al Ministerio”, agregó.



Y añadió que el Ministerio les informó que el lunes tendrá un comité financiero para hacer el por fin el cierre financiero de este proyecto. “Esperamos buenas noticias para los risaraldenses”, concluyó.