Llegó diciembre, ¿es consciente de cuánta comida podría desperdiciar?

Las familias colombianas suelen llenar sus alacenas durante diciembre y compartir suculentos platos de natilla, buñuelos, manjar blanco, tamal, entre otras comidas, pero en ocasiones son tan abundante las porciones que se terminan desperdiciando los alimentos.

Rafael Zavala, representanta de la FAO en Colombia, señala que en el país los tamaños de las porciones son colosales, por lo que considera que se podría generar una cultura de mejor balance en el plato, “que la gente sepa que lo importante no es la cantidad sino la calidad”.



Desde este viernes en el día de las velitas las familias se concentran y comienzan oficialmente las festividades decembrinas, por lo que es normal que se compartan distintos postres y comidas, pero recuerde que no hay que ponerle “más el ojo que la barriga”.



La FAO señala cinco puntos que debe tener en cuenta para no desperdiciar los alimentos, estos podrías ser útiles a la hora de planear sus cenas en este mes, pues recuerde que mientras en el país hay 3,2 millones de personas que están subalimentas, se desperdician cada año 1,5 millones de toneladas de comida.



Pequeñas cantidades: sirve o come porciones de comida más pequeñas en tu casa y comparte con tus amigos en los restaurantes, en caso de que las porciones sean muy grandes.



Reutiliza las sobras: guarda tus sobras para otra comida o utilízalas en un plato diferente.



Compra lo que necesitas: sé inteligente con tus compras. Haz una lista de lo que necesitas y procura seguirla. No compres más de lo que puedes consumir.



Prejuicios a un lado: compra frutas y verduras 'feas' o irregulares. Son igual de buenas, pero un poco diferentes.



Ordena los alimentos: trata de usar productos que habías comprado anteriormente. Mueve los productos más viejos al frente y coloca los más nuevos en la parte posterior.



Dona: en Colombia hay 18 bancos de alimentos, los cuales recuperan cerca de 22.000 toneladas de comida al año; un poco más de 1.000 tractomulas llenas.

