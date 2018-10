La Ciénaga Grande espera salvavidas del Minambiente

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, deberá presentar al Senado de la República, la próxima semana, las acciones de recuperación a la Ciénaga Grande de Santa Marta adelantadas por esta cartera, de lo contrario podría ser sancionado.



Lozano ya incumplió dos citaciones a debate de control político que le hizo la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado (COT). La última fue la semana pasada.

“Por segunda vez el señor Ministro de Ambiente no acude a la citación que le he hecho a la COT para tocar temas tan de fondo como la recuperación a la Ciénaga Grande de Santa Marta. Son 300 mil pobladores que hoy se mueren de hambre, debido a la crisis ambiental que sufren”, dijo el senador barranquillero Efraín Cepeda, quien citó al Ministro de Medio Ambiente y desde el Congreso impulsa un plan para recuperar la Ciénaga Grande.



Cepeda asegura que “el Ministro se lava las manos pasando la responsabilidad a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), olvidando que el rector de la política ambiental en Colombia es el Ministerio de Ambiente y rechazamos la ausencia del jefe de esta cartera a la recuperación de la Ciénaga”, manifestó.



El senador no ocultó su malestar con el ministro Lozano, asegurando que la última citación fue hecha desde el 5 de septiembre, para que asistiera el miércoles pasado y tampoco asistió.



En la carta de excusa presentada por Lozano dice que la razón por la que no asistió fue por dar cumplimiento a otros compromisos de su agenda oficial.



El senador Cepeda advirtió que de no asistir el ministro al próximo debate, del 7 de noviembre, podrá ser sancionado por incumplimiento al artículo 250 de la Ley 5ta. “Este es un asunto de agenda oficial. El señor ministro debe recordar que puede someterse a sanciones que van desde amonestaciones hasta la moción de censura si no acude a la siguiente sesión el 7 de noviembre, a la cual invitaremos a la Fiscalía General de la Nación, para tratar también los abusos cometidos por terratenientes que desvían el agua que desciende de la Sierra Nevada con destino a la Ciénaga, a sus fincas privadas; mientras ellos riegan gratis con el río Aracataca, las población de la Ciénaga Grande se muere de hambre”.



Por último, Cepeda recordó que ya van seis debates y aún no arranca en firme la recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta.