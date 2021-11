La curiosa historia de la 'Casa del diablo' en Mompox, Bolivar

El municipio de Mompox, en Bolívar, es reconocido como patrimonio cultural de la humanidad. Su arquitectura y la historia de sus calles le han dado esa categoría. Importantes disputas en durante La Colonia se dieron en estas tierras.



Es por esto que guarda grandes historias y leyendas.

Una de estas, llena de misterio y terror. Los momposinos aseguran que en su pueblo hay una casa donde vive el diablo. La antigua edificación se encuentra entre los barrios Santa Teresa y Las Flores. Está ubicada en toda la esquina de la Calle Real y el Callejón de Santa Teresa, según cuenta el diario 'El Universal'.



La casa tiene dos pisos, seis puertas, seis ventanas, apariencia abandonada y se encuentra deshabitada.



Los que han entrado aseguran que en el primer piso hay una sala grande, un depósito, un patio y cuatro baños. Unas grandes escaleras llevan al segundo piso que está a medio construir. Allí se ven algunas vigas de madera y tres balcones.



Los habitantes, de acuerdo con el medio citado, creen que está deshabitada porque adentro vive el diablo. Aseguran haberlo visto vestido de negro y blanco con un enorme perro negro.



La historia detrás de la casa comienza cuando su dueño, supuestamente, hizo un pacto con el demonio. Otra versión es que la casa anteriormente era un prostíbulo.

“Mi papá comenzó a construir esa casa hace mucho tiempo, entre 1950 y 1952. Llegó a construir 36 casas en el barrio Arriba de Mompox, en el sur del pueblo y yo sé la verdad de todo porque él mismo me contó toda la historia”, asegura Gabriel Amarís, hijo de Enrique Amarís, el dueño de la pasa, para 'El Universal'.



(Lea también: 'Espíritus oscuros': el viaje fílmico a los terrores de la niñez).



Telmo García Peña le había sugerido a Amarís que construyeran un burdel en la mejor casa del municipio. Sin embargo, el proyecto no prosperó porque uno de los obreros murió al caer de un andamio. Desde allí los habitantes de la zona aseguran que escuchan ruidos extraños y que nadie volvió a habitar la casa.



Por su parte, otros vecinos aseguran que nunca han escuchado nada.



“Eso no es nada, llevo años viviendo aquí en esta cuadra y nunca he visto nada, esos ruidos los hacen son los animales, gatos, palomas, goleros”, dice Estela Ruiz, para 'Radio Nacional'.

