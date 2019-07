La carta que envió una indígena al Presidente y terminó en un baño

La ilusión de una vivienda digna para Josefina Chipiaje y sus cinco hijos, por poco queda en sueños luego de que el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Gustavo Londoño García dejara la carta, que ella misma escribió para entregársela al presidente Iván Duque, en un restaurante de Puerto Carreño, Vichada.

La historia comenzó este sábado 29 de junio, cuando el Presidente llegó a la capital de Vichada en el marco del Taller Construyendo País.

Aprovechando la visita del primer mandatario, Josefina, una mujer indígena de 56 años, escribió la carta en la que le pedía a Iván Duque una casa y un trabajo, pues no cuenta con los recursos suficientes para dar de comer a sus hijos.

Josefina Chipiage, de 56 años. Foto: Archivo particular

"Le escribí la carta con mucha ilusión -cuenta Josefina-; es que mi casa está muy deteriorada, cada vez que llueve se nos inunda y necesitamos un lugar donde estar bien, porque mis hijos muchas veces no tienen para desayunar".

De acuerdo con lo escrito por Josefina, ella es una mujer desplazada desde hace 12 años y no cuenta con un trabajo que le permita ayudar a sus hijos.



Cuando intentaba acercarse al Presidente, Josefina chocó con los miembros de su cuerpo de seguridad que no le permitieron pasar, por lo que se acercó al congresista para que él fuera quien intercediera por ella y le entregara la misiva.

Según contó Noticias Uno, la carta fue encontrada en el baño de un restaurante de la ciudad.



Al conocer esta noticia, asegura Josefina, sus sueños se derrumbaron, pues pensó que sus necesidades no eran importantes para el jefe de Estado.

"Me dijeron que la carta había sido encontrada en un baño -explica Josefina-; me sentí muy mal porque creí que no valía nada para ellos y yo la hice porque necesito ayuda, la situación es difícil para mis hijos y para mí".

Esta es la carta que Josefina Chipiaje le entregó al congresista del Centro Democrático. Foto: Archivo particular

La versión del Gustavo Londoño García, representante a la Cámara del Vichada, señala que recibió el papel de manos de Josefina Chipiaje, cuyo destino era el presidente Iván Duque.



En el documento se incluía información sobre las problemáticas del departamento; sin embargo, el propio Londoño García reconoció que extravió la carta que hizo la señora Josefina.



“Se me cayó sin darme cuenta en un establecimiento de Puerto Carreño”, manifestó el representante a la Cámara, quien añadió que tiene clara la solicitud que le hizo la mujer, pues aseguró que ese mismo día atendió el caso y el de otras madres cabeza de familias.



Londoño García, quien fue electo con aval del Centro Democrático, agregó que recibió muchos mensajes para ser entregados a Duque y se comprometió a “tramitar” estas solicitudes directamente con el Presidente y su equipo de trabajo.

Tras la difusión de la noticia, Josefina confirmó que en la mañana de este martes, funcionarios del Gobierno la llamaron para hacerle una entrevista y le prometieron ayudarla con la vivienda y el trabajo que con puño y letra le solicitó al presidente Iván Duque.

