Alcalde de Cartagena William Dau sigue retractándose públicamente

Luego de cumplir tres días de arresto por injuria y calumnia contra el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, el alcalde electo de Cartagena William Dau Chamatt se alista a pagar 3 días más de arresto, esta vez por calumnia e injuria contra el empresario, Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca.



Como respuesta a la orden del juzgado segundo penal municipal de la ciudad, el mandatario entrante de los cartageneros publicó en sus redes sociales una extensa carta de retractación por señalamientos hechos contra Hilsaca.

“Me retracto de las publicaciones, denuncias y afirmaciones sobre conductas delictivas y ofensivas realizadas en redes sociales contra Alfonso Hilsaca Eljadue desde el 30 de julio de 2017 a la fecha en mi condición de veedor ciudadano anticorrupción…”, señala el mandatario.

También pide disculpas a jueces y magistrados

En la misiva, el mandatario entrante también se disculpa de las afirmaciones que hizo contra jueces de la República señalándolos de corruptos. “Con el presente acto queda cumplida la orden emitida por la justicia colombiana conformada por magistrados, jueces y fiscales a quienes presento mis disculpas públicas por mis afirmaciones hacia ellos relacionándolos con el cártel de la toga y con la firme convicción de que son funcionarios probos, y que al igual que los entes de control realizan una pronta y rápida gestión que lleve a la conclusión de los hechos y denuncias puestos en su conocimiento…”, sostiene en su retractación.

Dumek Turbay, Gobernador de Bolívar, es uno de los gobernadores ganadores. Foto: Yomaira Grandett / EL TIEMPO

Señalamientos sin justificaciones contra periodistas

Dau Chamatt también se había referido a la directora de Caracol Radio, Diana Calderón, como una “periodista al servicio de los malandrines”, luego de que la comunicadora hiciera pública una investigación que cursa en la Procuraduría contra Dau quien es socio accionista de aguas de Cartagena desde hace 20 años. Tema que el Ministerio Público mira con lupa pues afectaría la investidura de Dau como funcionario público, lo que no estaría permitido por la ley.



Luego de haber alcanzado el primer cargo de la ciudad, el pasado 27 de octubre, con una amplia ventaja de más de 12 mil votos, Dau Chamatt la ha emprendido contra varios periodistas regionales.



Contra el corresponsal de este diario en Cartagena, John Montaño, también hizo señalamientos vacíos, porque el comunicador no publicó sus denuncias sin pruebas, ni radicados en Fiscalía, Procuraduría o Contraloría contra el Gobernador; señalamientos que hoy tienen contra las cuerdas judiciales al mandatario electo de los cartageneros.



En las últimas horas se conoció que el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, elevó nuevamente una tutela contra Dau Chamatt en la cual exige que el mandatario de los cartageneros page hasta 6 meses de prisión y la suma de 20 salarios mínimos legales vigentes.



Esta nueva demanda del Gobernador se da porque pese a que Dau Chamatt pagó tres días de arresto por injuria y calumnia aún no se retracta públicamente por los señalamientos que hizo del Gobernador Turbay Paz sin presentar pruebas.



Cartagena.