La caricatura santandereana ahora tiene libro

Diego García Neira, más conocido como Diego caricatura, es un santandereano de 31 años de edad que nunca pensó que terminaría haciendo sátira política a través de sus dibujos y, mucho menos, que iba a convertirse en el primer caricaturista que recopilara sus dibujos en un libro de la política regional que hoy sale a la venta y que el próximo miércoles lanzará oficialmente en la feria del libro, Ulibro.

Diego volvió a Bucaramanga en el año 2015, luego de vivir una larga temporada en Canadá. Por cosas del destino terminó trabajando de cerca con candidatos del partido Liberal que aspiraban ese año a cargos de elección popular y allí pudo conocer cómo se manejaba la política y quienes se apoyaban entre sí.



“Yo me había prometido volver a lo que me apasionaba, el dibujo, y ahora me gustaba el periodismo, entonces conjugué las dos y fue cuando dibujé mi primera caricatura”, enfatiza Diego García.

La disputa política entre el actual alcalde de Bucaramanga y el exmandatario Luis Francisco Bohórquez, está representada en una novela gráfica del libro. Foto: Cortesía Diego García.

El primero de enero del 2016 dibujó a Uriel Ortíz, concejal liberal de Bucaramanga y desde allí ha venido dibujando a los protagonistas de la política santandereana, basado en los sucesos noticiosos que se generan a diario.



Así es como nace el libro ‘Bucaramanga en 101 Caricaturas’, una recopilación de los hechos políticos de los últimos cuatro años en el departamento.



“Voy caminando y se me ocurre una idea de la noticia del día y de una grabo una nota de voz para que no se me olvide y en la noche llegó y la dibujo”, dice Diego.



El libro cuenta cronológicamente, en cuatro capítulos, cada año de la última administración regional.



García enfrenta un proceso legal tras ser demandado en enero del 2018 por Héctor Mantilla, alcalde de Floridablanca, luego de que lo dibujara asignando el contrato del Programa de Alimentación Escolar a ‘dedo’. Aún espera que la justicia se pronuncie.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga