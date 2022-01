La reconocida periodista Mabel Lara, quien encabeza la lista al Senado por el movimiento Nuevo Liberalismo, afirmó que en la región falta un liderazgo contundente que enfrente las problemáticas que tiene como la inseguridad, la violencia y el desempleo.



“Yo creo que nuestros parlamentarios, con el respeto que se merecen, tienen que trabajar más por la región y menos por sus partidos y cuando digo esto, es porque aquí hay unas alertas, unas amenazas que no hemos enfrentado como toca”.



Una de las amenazas que enfrenta la región, según afirma esta caucana de 41 años, es la construcción del ambicioso proyecto del Puerto de Tribugá.



“Yo lo he dicho una y otra vez, el Puerto de Tribugá es una maravillosa opción para la gente del departamento del Chocó, pero a la gente del Valle no le conviene, a la gente de Buenaventura no le conviene y nosotros tenemos que trabajar hacia allá”.



La periodista asegura que el proyecto es inconveniente para todos en el Pacifico, es un ataque directo a la riqueza biogeográfica y el inicio del exterminio de los pueblos ancestrales que allí existen. Además, es un despropósito en materia económica.



También señala la importancia, de trabajar por la reactivación económica en Cali, la ciudad más golpeada tras el estallido social que hubo en el país el año pasado.



“Eso incluye a las mujeres, según la encuesta del Dane las más golpeadas entre las golpeadas y los jóvenes. El empresariado tiene que ponerse a trabajar de la mano de los Representantes en el Congreso, no son solo legislaciones, es también liderazgo regional”.



La candidata nacida en Puerto Tejada, norte del Cauca, es consciente de los problemas que vive su departamento, principalmente en las zonas rurales, como son la tierra, el narcotráfico y la inseguridad.



“Uno de los problemas más urgentes que vive el Cauca es la inseguridad, los asesinatos de los muchachos de Guachené, de Villarica, de Puerto Tejada y los cultivos ilícitos que están en toda la franja esta del litoral”.



Lara es una defensora del Proceso de Paz, por eso desde el Congreso fiscalizará para que el acuerdo se implemente de forma adecuada.



“Voy a llegar al congreso a fiscalizar y a chequear que ha pasado con la implementación, porque la violencia rural y el asesinato de líderes se ha ido incrementando”.

Mabel Lara, periodista y candidata al Senado. Foto: Archivo particular

“Mi compromiso es de trabajar por esta tierra que me lo ha dado todo a mí, aquí he sido exitosa, aquí me formé, me fui y vuelvo porque además, reconozco que hay mucho por hacer y que hay muchas opciones. Hay mucha gente que está trabajando por la región, pero como bloque parlamentario, podemos hacer mucho más”, agregó.



En la mañana de este miércoles 12 de enero, la candidata por el Nuevo Liberalismo, junto a la vallecaucana Yitcy Becerra, quien también se prepara para llegar al Congreso de la República, compartieron un espacio en Cali con periodistas de la región, dando a conocer sus posiciones y propuestas.



“Trabajaré para cuidar el bolsillo de los Vallecaucanos”, dijo la exdirectora de Acopi Valle.



En el espacio, ambas candidatas afirmaron que “el Valle necesita políticos que piensen y actúen más allá de los partidos políticos y que resuelvan las necesidades del departamento.”



Reafirmaron que, “el reto para avanzar es escoger bien quien nos representará”.

