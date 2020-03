Samario fabricó una cabina de desinfección  para combatir covid-19

Para prevenir la expansión del Covid-19, el joven samario Luis Alberto Balaguera Massu, fabricó una cabina de desinfección de cuerpo completo, que inicialmente sería para el uso del personal médico y pacientes, población con alto riesgo de contagio.



Balaguera es un ingeniero industrial egresado de la Universidad del Magdalena. La capsula que fabricó ya se encuentra en servicio en la Clínica Mar Caribe de Santa Marta, lo que ha logrado generar tranquilidad en las personas que ingresan y salen del edificio.

La cabina está diseñada con acetato, policarbonato, un sistema de micro nebulización de alta presión elaborado en metal, luces ultravioleta (UV) y una densidad capaz de cubrir todas las áreas del cuerpo, la cabina “Dexter”- nombre inspirado en una serie de televisión animada- inactiva microorganismos como bacterias, virus y protozoos resistentes al cloro. Tiene un alcance de hasta 360 personas por hora.



La cabina de desinfección con 2.3 metros de alto y 1 metro de ancho y profundidad, es automática, detecta el ingreso de la persona e inicia su proceso a través de la aspersión por micro nebulizadores y los rayos (UV), logrando exterminar microorganismos en la ropa y el cuerpo.

“La ventaja es que están diseñadas para que la persona no salga completamente mojada, el producto se aplica por microgotas en el 100% por 100% del cuerpo humano”, expresó Balaguera.



Según su autor, la desinfección se debe al químico especial Proenviriix , el cual no es toxico, no mancha ropa, no irrita la piel y no es peligroso para las personas.



“La cabina fabricada además para animales u objetos, también está equipada con un equipo de rayos ultravioletas para atacar patógenos que son muy resistentes. Es autoinstalable, no moja la superficie y fácilmente escalable”, aseguró Balaguera.



Su valor oscila entre los 7 y 10 millones de pesos. Hasta el momento, es la única cabina de este tipo utilizada por un centro hospitalario en Santa Marta. También puede ser instalada para el ingreso y salida en universidades, colegios, centros penitenciarios, bancos, almacenes de cadena, entre otros.