Bienestarina. Una palabra que automáticamente devuelve a la infancia a generaciones de colombianos. Muchos, con escuchar el nombre, recuerdan el sabor a soya de este suplemento, una harina de color crema y textura fina, que estuvo presente en la dieta de un tercio de la niñez perteneciente a los grupos sociales más vulnerables del país.



“Yo me levanté a punta de bienestarina, recuerdo. La mezclábamos con aguapanela y, sagradamente, todos los días la tomábamos”, comenta una bumanguesa de unos cincuenta años. Como ella, en la última década, anualmente cinco millones de niños, niñas y mujeres gestantes o lactantes, en promedio, se han nutrido a base de este alimento producido por el Estado desde 1976.

Punto de partida

Transcurría el gobierno de Alfonso López Michelsen y una época oscura de precarización social. En cuanto a la niñez, el 60 por ciento de los menores de cinco años presentaba altos índices de malnutrición, lo cual era la causa del 41 % de las muertes de este grupo etario. Para reducir la cifra, se creó el primer Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PAN), cuya principal herramienta era el aprovechamiento de la producción agrícola del país.



Así nació la primera fórmula de bienestarina, un complemento vitamínico a base de cereales y harina de trigo, ideal para combatir las deficiencias de micronutrientes de la alimentación de millones de infantes, embarazadas y lactantes que no podían acceder a las tres comidas o a productos de la canasta claves para su desarrollo.



“Además de ser una fuente de energía, carbohidratos, proteínas y grasas, la bienestarina incluye un importante aporte de vitaminas A, D, C, complejo B y minerales como el hierro, calcio, zinc, entre otros. Estos nutrientes son esenciales para el adecuado crecimiento y desarrollo físico y cognitivo de los niños y niñas, así como para la prevención del bajo peso al nacer”, informan desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).



Por su propósito social, era y es repartida gratuitamente valiéndose de los programas y servicios de atención del ICBF a la primera infancia, familias y comunidades de todo el territorio nacional. A través de tierra, mar, río y hasta a lomo de mula, describe el Instituto, llegan a cada rincón del país decenas de kilos de este alimento listos para ser aprovechados en diferentes preparaciones.



Estas indicaciones se mantienen hasta ahora, no sin algunos lunares en su distribución que empañaron la imagen de la bienestarina y despertaron la indignación de los colombianos. La venta de las coladas y hasta su utilización como cebo en cocheras de cerdos fueron algunos de los episodios más sonados, pero que, según el Gobierno, sirvieron como lección para blindar los procesos de entrega de la corrupción.

Impacto nutricional

La primera causa en acentuar las desigualdades es la desnutrición infantil. La alimentación que recibe un niño en sus primeros años de vida, si es deficiente, automáticamente lo pone en desventaja frente al resto. De hecho, según el último Índice de Desnutrición Crónica de la Fundación Éxito, si esta condición se presenta antes de los dos años y no es tratada, puede significar para el menor 14 puntos menos de coeficiente intelectual, cinco años menos de educación y 54 por ciento menos de salario cuando esté en la adultez.



Atacar las situaciones que impiden un correcto desarrollo de la primera infancia es prioridad para el progreso social. Los gobiernos, incluido el actual, así lo han entendido, y la bienestarina se convirtió en una herramienta para cumplir este propósito. Por esta razón, en los últimos cuarenta años la fórmula de este producto se ha reinventado, agregando ingredientes que potencien su función nutritiva.



Por ejemplo, en el 2000 le añadieron al triturado de harina de trigo vitaminas y Zinc; en el 2002 se incluyó la fécula de maíz; y en el 2013 se adicionó hierro, aminoquelados, vitamina D y Omega 3.



“Actualmente existen tres variedades de Alimentos de Alto Valor Nutricional (AAVN): Bienestarina Más, Bienestarina Líquida y Alimento para la mujer Gestante y en periodo de lactancia, los cuales se elaboran con ingredientes como leche entera en polvo, harina de trigo, avena, quinua, arroz, soya, fécula de maíz y premezclas vitamínicas que brindan un importante aporte de energía que el cuerpo necesita para regular las diferentes funciones del organismo”, señala el ICBF.



Xiomara Uribe, docente de la Universidad Nacional y especialista en Nutrición pública, avala las funciones del suplemento, pero enfatiza en que de igual manera es importante la ingesta de alimentos balanceados para la correcta absorción de los micronutrientes necesarios en etapa de crecimiento.



“La bienestarina aporta calorías, carbohidratos y proteínas importantes para el desarrollo de los niños. Para un bebé de seis meses, por ejemplo, edad en que se inicia la alimentación complementaria, 15 gramos de esta mezcla le aportarían más del 50 % de la energía que necesita al día. Para los niños que no tienen nada más que comer, este sería un gran beneficio. No obstante, no es lo ideal, ya que los alimentos frescos le otorgan componentes adicionales muy necesarios”, dice la académica.

La bienestarina es una gran alternativa

La profesional también expone que uno de los graves problemas de salud pública en el país es la deficiencia de micronutrientes, tales como la vitamina A, la C y el hierro. Su ausencia ocasiona graves problemas de salud en los niños, en la mayoría de los casos irreversibles. Por ejemplo, ante la carencia de vitamina C, explica Uribe, los menores presentan dificultades en la visión. Y la falta de hierro es la principal causa de la anemia ferropénica, que impide el correcto desarrollo del cerebro y la capacidad de aprendizaje.



“Al contener estos elementos en una fórmula de fácil absorción, la bienestarina es una gran alternativa para combatir la malnutrición. No obstante, antes de los dos años, debe estar acompañada de la lactancia, que es la que garantiza la transmisión de defensas de la madre al bebé”, concluye la experta.



Pero además de su aporte nutricional, este suplemento fue pensado acorde con las prácticas culturales del país y su cocina local. La mezcla es versátil y puede ser incluida en recetas propias de los territorios como bebidas, tortas, galletas, carnes, entre otros. “Esto facilita la aceptabilidad por parte de los usuarios y, por lo tanto, garantiza su impacto alimenticio en el público objetivo: gestantes, lactantes y niños desde los 6 meses”, puntualiza el Bienestar Familiar.

Episodios polémicos

No obstante sus beneficios, la bienestarina ha estado en el ojo del huracán por irregularidades en la tercerización de su distribución. Muestra de ello fue el sonado caso, en 2007, de la utilización de este suplemento para el engorde de animales de granja en Chocó, uno de los departamentos más afectados por el hambre.



El complemento llegó a manos de propietarios de cocheras debido a malos manejos por los que terminó siendo comercializado libremente en la calle, sin ningún control. Paradójicamente, por la misma fecha, los números de menores que morían por desnutrición eran alarmantes en la región, razón por la que el episodio causó la indignación de todo el país.

Actualmente existen tres variedades de Alimento de Alto Valor Nutricional: Bienestarina Más, Bienestarina Líquida y Alimento para la mujer Gestante y en periodo de lactancia. Foto: Cortesía ICBF

Por la venta ilegal del producto, la Procuraduría y la Fiscalía abrieron investigaciones para dar con los responsables. Se presumía que estaban involucrados funcionarios de los municipios y líderes comunitarios que actuaban como canales de distribución.



Ese mismo año, también hubo varios cuestionamientos por la adjudicación del contrato de interventoría de la bienestarina. Este fue entregado, junto con la supervisión del suministro de desayunos infantiles y raciones de emergencia en seis departamentos, al Grupo Nule, famoso por ser la cabeza del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá. Como en ese desfalco, también incumplieron, se debió ceder el contrato y los multaron.



Por otro lado, en 2012, se conocieron denuncias de anomalías por las que se entregaba el alimento vencido, poniendo en riesgo la salud de los usuarios que lo consumían. En Arauca, Quindío y Huila fueron incautados varios kilos de bienestarina por este motivo y, además, se conoció el caso en el que un camión transportaba el producto junto con elementos químicos, lo que pudo haber ocasionado una intoxicación masiva de no haber sido decomisado.

El ICBF asegura que todos estos incidentes fueron hechos aislados y sirvieron para perfeccionar la interventoría financiera, contable, técnica y operativa de la producción y distribución del suplemento alimenticio a nivel nacional.



“Actualmente contamos con un plan anticorrupción, tramitando oportunamente las denuncias recibidas por cualquier canal de interacción. Así mismo, cada empaque de AAVN cuenta con la impresión de un número de lote único, el cual permite realizar la trazabilidad del producto y actuar con mayor celeridad en el momento de presentarse un evento adverso al proceso”, subraya la entidad.

La bienestarina hoy

Paralelo a estos puntos grises, la bienestarina ha ayudado a sacar adelante a un tercio de los niños en Colombia. Según cifras del ICBF, desde el 2008 a marzo de 2022 se han entregado 374.711 toneladas de Alto Valor Nutricional, beneficiando, en promedio, a cinco millones de usuarios al año. El último censo del Dane expuso que en Colombia hay un poco más de 15 millones de niños, niñas y adolescentes, y al ser un suplemento dirigido especialmente a esta población, se estima que más del 30 por ciento de este grupo la incluyó en su dieta.



Mensualmente, este suplemento se entrega en 1.100 municipios de los 32 departamentos del territorio nacional. Y vale la pena resaltar que su valor nutritivo también es aprovechado por población no beneficiaria del Instituto como adultos mayores, pacientes con enfermedades como VIH o cáncer y en situaciones de emergencias, desastres, desplazamientos, ola invernal, entre otros.



De igual forma, además de mejorar continuamente su valor nutricional, la sostenibilidad también hace parte de las prioridades en la producción de la bienestarina. En los últimos años, el ICBF ha trabajado por fortalecer la inclusión de materias primas locales, las compras públicas a pequeños productores y la elaboración de empaques más amigables con el medio ambiente.



“La idea es evolucionar de la mano de las necesidades de los colombianos y la niñez para seguir haciendo parte de la cultura alimentaria del país”, puntualiza la entidad.

SARA VALENTINA QUEVEDO

