La Beautiful, el restaurante inclusivo en donde todo es inusual

La Beautiful comida inusual hace alarde de su nombre en cada detalle. Desde su ubicación, un barrio en medio de las montañas e, incluso, desconocido para quienes llevan años viviendo en Manizales, hasta los colores de sus paredes y elementos decorativos hacen que sea un restaurante particular.



La llegada a La Beautiful inicia con un camino rural que permite ver el paisaje montañoso caldense y no finaliza sino hasta que la cálida mirada de Felipe se aleja de la mesa para llevar el pedido a la cocina.



Felipe Pombo es el mesero, asistente de cocina y supervisor estrella de este restaurante de alta cocina, padece una discapacidad intelectual que le dificulta, entre otras cosas, expresarse con facilidad y por eso habla pausado.



“Llegué por una reserva”, dijo mientras contaba cómo había llegado a La Beautiful, donde trabaja desde hace dos años.



Fue a cenar con su mamá y unas primas a este restaurante, ese día el menú era peruano, lo recuerda bien.



“Tuvimos conexión porque él da, transmite amor, así como lo damos a través del alimento en La Beautiful”, expresa Jorge Jiménez, chef del restaurante.



‘Pipepon’, como lo conocen, estaba inquieto, interesado en lo que pasaba en la cocina, tanto que él mismo dijo que quería trabajar allí. “Pidió quedarse y aquí encontró su lugar en el mundo, uno donde se empezó a desarrollar como persona, a florecer”, señaló Jiménez.



Pero es que Felipe ama la cocina casi tanto como Jorge y su esposo y socio, Óscar Salazar, fundadores de este comedor privado; incluso ya había trabajado en Harry Sazón, en Bogotá.



“Yo estudié en un colegio de inclusión social en Bogotá y allá aprendí a cocinar”, comenta Felipe.

En este colegio de educación especial se formó en cocina y para su tesis final creó la receta de los sánduches 'Pipepon', muy famosos entre los cercanos a La Beautiful.



Aunque al principio Felipe no salía de la cocina, poco a poco fue mostrando su talento para explicar platos e interactuar. “Encontró autovalidación y siente que su trabajo tiene valor, eso nos gratifica porque él ha sido discriminado algunas veces, igual que nosotros. Acá no le damos mayores preferencias, está a la par de todos”, explicó Salazar, cocreador del restaurante.



Una de las escasas ventajas laborales de Felipe es que entra a trabajar a las 6:00 p. m., no a las 2:00 p. m., como los demás. Pidió que fuera así porque no le gusta el calor y a esa hora se mantiene a salvo de los penetrantes rayos de sol que ingresan directo a la cocina o del calor producido por la estufa.



Mientras Felipe se roba aplausos y sonrisas por sus capacidades y su buena atención, Jorge y Óscar se los llevan por sus platos llenos de cultura y tradición de diversos países del mundo.



Cada plato sabe al país de temporada, está hecho conservando las costumbres que aprendieron de cocineros locales, en plazas de mercado y de los restaurantes de máxima categoría.



“Viajamos por el mundo, aprendemos técnicas, estructuras de sabores y recetas típicas. Óscar se concentra en la historia de los platos y los maridajes y yo me sumerjo en la cocinas para entender cómo funciona esa gastronomía”, indica Jiménez.



Por las cinco mesas de este restaurante han pasado platos del Sudeste Asiático, Rusia, Turquía, México, Perú, Estados Unidos y varios países de centro América. En este comedor privado se hace cocina de autor, mezclando platos e ingredientes extranjeros con técnicas caldenses y colombianas.



En La Beautiful muchas cosas son inusuales, no hay menú, la reserva se debe hacer con varios meses de anticipación, se desconoce el plato que se comerá al llegar y no hay tres momentos de la cena, sino siete.

La Beautiful es un comedor privado, por lo que son pocos los empleados:una asistente de cocina y servicios, un chef auxiliar, un mesero y sus dos propietarios. Foto: Jhon Jairo Bonilla

“Mezclamos el conocimiento de cocina y nuestros viajes, cada plato tiene colores, formas, texturas y diseño que Jorge le pone. Es una cena experiencial porque pasan muchas cosas antes de siquiera ver lo que te comerás”, apuntó Salazar.



Este tipo de restaurantes, de los únicos de su estilo en el Eje Cafetero, pretende dar un mensaje de diversidad e inclusión en cada detalle.



Un recuerdo de cada país visitado adorna sus paredes, el jardín o las mesas, la sonrisa de Felipe atendiendo a los comensales es también un recordatorio de la valía de cada ser.



“Buscamos que La Beautiful sea todo un ecosistema donde no haya discriminación por condición sexual, religiosa, intelectual o social. Es una apuesta desde el amor y la conciencia a través del alimento. Amamos la ciudad, amamos el restaurante, nos amamos a nosotros y eso brindamos en cada plato”, apunta el chef.



Este restaurante lleva ya cuatro años de trabajo ininterrumpido. Sus puertas de vidrio y enormes ventanales solo se cierran cuando Jorge y Óscar hacen sus viajes de inmersión a otros países para traer nuevas ideas para su establecimiento.

LAURA USME

PARA EL TIEMPO

MANIZALES