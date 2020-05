La Armada y la importancia del mar Caribe / Opinión

El mar Caribe es un escenario particular; se cataloga como semicerrado geográficamente y es uno de los más grandes del mundo; en materia de biodiversidad, alberga una variedad de ecosistemas marinos de gran importancia para el equilibrio natural de la región, los cuales se encuentran bajo esquemas de protección global; su relevancia económica es evidente, ya que por él confluye aproximadamente el 90 % del comercio regional y trascurren rutas marítimas de trascendencia para el comercio mundial. Es una fuente vital de recursos para las poblaciones costeras e insulares que allí convergen y representa un eje primordial de desarrollo único para las naciones que lo integran.

En este escenario, la condición particular de Colombia como país bioceánico, aparte de generar una notable proyección a dicho entorno marítimo regional, presenta también enormes retos y una gran responsabilidad a nivel internacional. No obstante las enormes potencialidades del mar Caribe, por este escenario también transcurren diversos fenómenos y actividades ilegales que afectan la seguridad y estabilidad regional, el normal desempeño del comercio marítimo, los ecosistemas del medio ambiente marino, las actividades del turismo náutico, la investigación científica, el desarrollo portuario, entre otros.



Es en este punto donde la labor de la Armada de Colombia en el Caribe cobra una vital trascendencia; por un lado, cumple con su rol constitucional de defensa y mantenimiento de la integridad territorial y, por otro, vela por proteger intereses comunes en la región y que son de todo el interés global, tales como salvaguardar la vida humana en el mar desde una coordinación multiestatal, proteger el medio ambiente marino, vigilar el comercio marítimo, ya que, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad C), el comercio por vía marítima es un pilar primordial dentro de las perspectivas de desarrollo y crecimiento sostenible; mantener un escenario de conectividad en materia de comunicaciones digitales y suministro de energía desde los fondos marinos; contribuir a la seguridad alimentaria de las poblaciones costeras por medio de la protección del recurso pesquero; velar por la seguridad de las plataformas offshore y estar presta a atender cualquier emergencia que se presente en ellas; fortalecer el desarrollo de la ciencia y la investigación científica nacional, y proporcionar ayuda humanitaria a los países afectados por fenómenos naturales, para mencionar algunos ejemplos.



En lo relativo al ámbito de la seguridad, es destacable la constante labor que la Armada de Colombia realiza en el Caribe, con el propósito de evitar el uso del mar para fines ilícitos. De esta manera se contrarrestan actividades ilegales como narcotráfico; tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos; tráfico ilícito de migrantes, trata de personas; transporte ilegal de combustible, de fauna y flora; contrabando, robos armados en el mar; actos de piratería, entre otros. Para ello realiza patrullajes marítimos permanentes a fin de garantizar la navegación segura de los buques que surcan las aguas jurisdiccionales de la nación. En este punto, la cooperación internacional con los países de la región es fundamental para abordar con éxito la lucha contra estos delitos, dado que los flujos transnacionales de la delincuencia por vía marítima requieren un constante apoyo de las agencias de seguridad de los países de la región para mantener un buen orden en el mar.



El Caribe ofrece entonces enormes potencialidades y retos por superar para contribuir desde los espacios marítimos al desarrollo nacional. Recordando al ilustre Gabriel García Márquez: “En este continente de la América Latina hay un país que no es de tierra, sino de agua, que es el Caribe”.

ALMIRANTE EVELIO RAMÍREZ GÁFAROComandante Armada Nacional