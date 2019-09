La Anla hará audiencia sobre proyecto minero aledaño a Santurbán

Tras la petición de la Personería de Floridablanca ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de que se hiciera la Audiencia Pública Ambiental sobre el proyecto ‘Explotación subterránea de minerales auroargentíferos Soto Norte’, que pretende desarrollar la multinacional árabe Minesa, la entidad aceptó dicha solicitud avalada por más de 100 firmas.

La Anla señaló que tras verificar que la solicitud de la Personería cumplía con los requisitos para la celebración de la Audiencia, “dicha audiencia solo podrá ser celebrada a partir de la entrega de estudios ambientales y/o documentos que se requieran y de la información adicional solicitada y que, para el presente caso, esta autoridad se encuentra en proceso de evaluación de la información presentada por la Sociedad Minera de Santander (Minesa)”, dice una carta de la Autoridad.



El personero de Floridablanca, Luis José Escamilla Moreno, señaló que una vez Minesa radicó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en enero pasado, la Personería solicitó la realización de la audiencia “pero la Anla guardó silencio ante la solicitud y eso nos preocupó. En agosto radicamos la solicitud avalada por 100 firmas de líderes de Floridablanca y no habíamos recibido respuesta. Luego vino el concepto de la CAR CDMB que negó las concesiones de agua a Minesa y la Anla no se pronunciaba, hasta el pasado lunes cuando llegó la comunicación en la que nos dijeron que sí harían la audiencia y eso nos da tranquilidad porque habrá participación”, dijo Escamilla Moreno.

El funcionario señaló que la importancia de la Audiencia Pública Ambiental radica en que es la instancia procesal más importante dentro del licenciamiento ambiental del proyecto, porque es la oportunidad que tienen los interesados en el proyecto, tanto la empresa minera, como la comunidad de la zona de influencia directa, para que se declaren a favor o en contra de la viabilidad del proyecto.



“La Personería capacitará a los participantes para que lleven derechos de petición con pruebas a manera de ponencia, y la capacitación se dará para que la intervención tenga efectos procesales en el licenciamiento”, precisó Escamilla Moreno.

La Anla complementó que “una vez se realice la evaluación ambiental del proyecto y previo a la decisión final del otorgamiento o no de la licencia ambiental, esta Autoridad ordenará la celebración de la audiencia”.

Fase de concertación

Mañana, a las 8:00 a. m. en el Centro de Convenciones Neomundo de Bucaramanga, se realizará la reunión preliminar de la Fase de Concertación en el marco del proceso de la nueva delimitación del Páramo de Santurbán que ordenó la Corte Constitucional desde el 2017.



En esta reunión el Ministerio de Ambiente presentará una propuesta de acuerdo con los insumos recogidos durante la Fase de Consulta con las comunidades del área de influencia.



Según la comunicación del Minambiente, en la reunión se darán a conocer los resultados de la Fase de Consulta “y los insumos técnicos que juntos con las propuestas viables técnica, social y jurídicamente contribuyeron a la consolidación de la propuesta de delimitación que reúne los seis puntos ineludibles”.



Al respecto, uno de los accionantes que solicitó la nueva delimitación, Erwing Rodríguez-Salah, señaló que no se puede aceptar una delimitación político-minera como la que expidió el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2014, que favorecía los intereses de las mineras sin priorizar el agua para consumo humano.



“Hemos abogado por una delimitación técnico-científica con los estudios suficientes como los hidrológicos e hidrogeológicos que hemos venido recomendando, con miras a priorizar el agua para el consumo humano, garantista para el agua y la protección del ecosistema paramuno”, dijo Rodríguez-Salah.

El accionante añadió que se debe garantizar además que la Anla no otorgue licencia ambiental a ningún proyecto minero hasta tanto no se tenga una delimitación del páramo, y llamó la atención de que es posible que en diciembre, cuando se vence el nuevo plazo para delimitar el páramo, no se tenga algo en concreto.



La delimitación de Santurbán debió estar lista en noviembre del año pasado, pero se aplazó para julio, y luego nuevamente se aplazó para diciembre de 2019.





LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

ADN/EL TIEMPO

BUCARAMANGA