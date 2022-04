Medio centenar de viejas casonas y edificios en ruinas en el Centro Histórico de Cartagena representan un riesgo alto para los peatones por cuenta del pésimo estado de las viejas infraestructuras, las cuales pueden colapsar en cualquier momento.



Así lo denuncian el Concejo de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura, IPCC, que evaluaron el peligroso estado de algunas edificaciones en la Ciudad Colonial, lo que incluso llevó a un debate en el cabildo Distrital.



Cerca de 50 predios en alerta por

mal estado de las estructuras

Esta larga lista de casonas y edificios con daños estructurales en la primera ciudad turística del país la encabezan:



Antiguos Cines La Matuna (Frente al Parque Centenario) donde ya ha habido accidentes; Edificio Almirante (Pasaje el Cañonazo); Edificio Don Jaime, en la Avenida Venezuela, con orden de desalojo inmediata; Edificio 1938; Edificación Casa de la Policía; edificio de la antigua Lotería de Bolívar; Casa Chiqui, antigua secretaría de educación departamental; antigua cárcel de mujeres de San Diego, a pocos metros de la Plaza de San Diego; edificio Mulatos; un edificio en Calle Estanco del Tabaco con Calle La Soledad y un Inmueble en Calle de Lomba.



El IPCC recorrió el Centro Histórico con expertos e hizo un inventario de cerca de 50 predios en alerta por mal estado de las estructuras, y llamó a dueños y sociedades para la intervención urgente.



“Hacemos un llamado a los propietarios de los inmuebles en grave estado de deterioro para que trabajemos mancomunadamente en la conservación y restauración de estos bienes, pues hacen parte del patrimonio material de la ciudad”, señaló Óscar Uriza Pérez, director del IPCC.

Edificio en ruinas en la Avenida Venezuela de Cartagena Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Desplome de material ya ha dejado heridos

Según esta entidad, de los predios identificados como de ‘alto riesgo’ solo el 15 por ciento de los propietarios consultados han hecho acciones mejoras, pues muchos alegan el alto costo de mantener en pie las casas, y argumentan falta de recursos luego de la pandemia.



“Realizaremos todos los esfuerzos que sean necesarios a nivel jurídico, presupuestal y técnico para promover la conservación del patrimonio cultural y material de la ciudad”, agregó Uriza Pérez.



EL IPCC espera que antes de finalizar el primer semestre del 2022 al menos un 60 por ciento de las edificaciones puedan ser intervenidas.



Varios de estos edificios ya han dejado heridos como los antiguos cines de La Matuna donde el desprendimiento de material ha afectado a vendedores ambulantes y otros transeúntes.



Una pieza de madera de un balcón cayó sobre la humanidad de un caminante a su paso frente a la antigua secretaría de educación departamental, a pocos metros del Parque Fernández de Madrid.



“Ha habido desplome de balcones y por ello se citó al IPCC y la Unidad para la gestión del riesgo a una audiencia. Hay identificadas inicialmente 11 edificaciones en alto riesgo, pero son muchas más, además porque el nivel freático en algunas zonas genera mayor deterioro en las estructuras y varias edificaciones deben ser evaluadas”, señala el concejal César Pion González, quien llevó al cabildo la gravedad de la situación.

Orden de desalojo

Un caso especial es el edificio Don Jaime, en la muy céntrica y concurrida Avenida Venezuela, sobre el cual hay un llamado urgente al desalojo, por parte de la oficina para la gestión del riesgo de Cartagena.



Se trata de un viejo edificio esquinero de tres plantas y deteriorada fachada color amarillo, a pocos metros de la estación de Transcaribe de La Matuna. La vieja edificación está catalogada como de alto riesgo, tanto de los tres locales comerciales de la primera planta como de las familias que habitan los dos pisos superiores.



Ante la llegada del invierno, la oficina de gestión del riesgo va más allá y recomienda a los peatones caminar por el andén contrario.



“Se solicitó al inspector de Policía iniciar cuanto antes el proceso de evacuación, y acciones preventivas al IPCC, ya hemos realizado dos mesas de trabajo con uno de los propietarios y con la firma Araujo y Segovia, contratada para trabajos de mitigación”, señala Fernando Abello, jefe de la oficina de gestión del riesgo de la ciudad.



Según el funcionario, tanto trabajadores como los usuarios de esos negocios están expuestos a un riesgo muy alto.



El IPCC ha liderado mesas de trabajo con los propietarios de las viviendas en mal estado y suscribió un convenio con la Sociedad de Mejoras Públicas para evaluar las patologías que presentan las fachadas del Centro Histórico.



“El enfoque que queremos dar a los propietarios de estos inmuebles es asistirlos y hacerles acompañamiento técnico, para que tengan conocimiento del tipo de intervenciones que pueden hacer y evitar afectaciones a transeúntes, turistas y visitantes del Centro Histórico”, señaló Luis García Pacheco, Jefe de la división de patrimonio del IPCC.

Casa en ruinas en plena Plaza de San Diego, en Cartagena. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Medio centenar de edificaciones

en alto riesgo en el Centro Histórico

El Distrito también adelanta procesos sancionatorios contra los propietarios que no han acatado el llamado de las autoridades para hacer frente a esta amenaza.



“Desde la división de Patrimonio del IPCC estamos invitando a los propietarios a que nos acompañen en mesas técnicas con el fin de recuperar estos inmuebles que presentan deterioro”, concluye Pacheco.



En Getsemaní hay identificadas 15 edificaciones en riesgo por falta de mantenimiento: solo en las calles de la Media Luna y Avenida del Arsenal, entre las más visitadas por turistas, hay 9 predios en riesgo.



Solo en las calles de los Siete Infantes y Sargento Mayor del barrio San Diego hay identificadas 7 casonas en mal estado. En San Diego son en total 13 los predios en la mira de las autoridades. En el resto del Centro Histórico hay 19 edificaciones que amenazan la integridad de los peatones.

Viejo edificio Don Jaime en el Centro Histórico de Cartagena Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Vecinos piden expropiar casonas

abandonadas y en ruinas

Uno de los problemas que enfrenta la primera ciudad turística del país está relacionado con el abandono de viviendas. La Asociación de vecinos del Centro Histórico, Asocentro, denuncia que en la Ciudad Colonial hay una larga lista de fachadas en cuyo interior solo hay lotes abandonados donde crece la manigua, se reproducen vectores y duermen habitantes de calle.



“En el 2017 hicimos un inventario de las casas abandonadas y lo presentamos para los estudios del PEMP. La propuestas de Asocentro es que se debe hacer un plan para el repoblamiento del Centro Histórico, y todas esas casa abandonadas y sin uso, que son un problema grande para la ciudad, en gran parte debido a esa especulación económica que ha llevado a que muchas propiedades se conviertan en lotes de engorde por los que nadie responde, ni hacen mantenimiento a las fachadas”, dice Germán Bustamante, líder de Asocentro.



Este es el caso de la Calle del Estanco del Tabaco donde hay tres viejas casonas, que tuvieron su esplendor hace un siglo, pero de las cuales hoy solo quedan fachadas a punto de desplomarse. Igual ocurre en la esquina de la Calle del Sargento Mayor, y en los barrios San Diego y Getsemaní.



El estudio ‘cambios habitacionales en el Centro Histórico de Cartagena en el período 2005-2018’ de Jilmar Robledo, para la Fundación Centro Histórico de Cartagena, señala que de acuerdo con el Censo de 2018, el 24 por ciento de las viviendas del centro se encuentran desocupadas (153) y en el barrio San Diego, también en el corazón colonial de la ciudad, el 14 por ciento de casas (53) están abandonadas.



“Muchas de estas casas las han comprado inversionistas pero no les dan ningún uso: no las intervienen, ni las rescatan y lo que buscan es convertirlas en lotes de engorde que se valorizan con el paso de los años. Esto se puede corregir con plan de acción sobre el Centro Histórico que nosotros le llamamos plan de repoblamiento, y para ello el estado debería hacer un plan habitacional a precios razonables para la comunidad y construir viviendas, creo que abría mecanismos legales para expropiar esos bienes que están si uso y en ruinas, y causan deterioro a la ciudad”, agrega Germán Bustamante.



El TIEMPO corroboró que en muchas de estas casas abandonadas en el corralito de piedra opera comercio en las primeras plantas: restaurantes, cafeterías, incluso joyerías, pero en los pisos superiores no las habita nadie.



“Hay predios en los cuales, para sacarles el jugo, han terminado por destruir la edificación y han sido convertidos en parqueaderos; una práctica perversa que promueve la pérdida del patrimonio. El Centro Histórico viene siendo explotado de la forma más bárbara. Se requiere con urgencia el PEMP para que estas viviendas sean intervenidas, pero llevamos 10 años en eso y las administraciones no han sido eficientes”, señala Bustamante.



Para este veterano y conocedor líder de los procesos de patrimonio en la ciudad, lo que hoy hace el IPCC son paños de ‘aguas tibias’.



“Existe el concepto de la función social de la propiedad, y en Cartagena estamos dilapidando el patrimonio, no solo cultural y artístico, sino bienes que pueden ser útiles. Esto pasa en la ciudad que es patrimonio de la humanidad, otorgado por la Unesco, porque Cartagena es una ciudad sin proyectos y sin líneas de planeación y las autoridades siempre responden a las urgencias del momento, y así estamos en todos los escenarios… todo se queda en el papel”, concluye.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

