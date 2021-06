Amarga espera de familia en Providencia para que reconstruyan su casa

"Iota no nos mató, pero la cruz que cargamos desde ese día es peor".



Verónica Peña Taylor debe gritar para que al otro lado de la línea se entienda lo que dice. La lluvia cae copiosamente sobre el improvisado tejado que levantó gracias a familiares y amigos a principios de diciembre encima de las cuatro vigas que resistieron el paso del huracán Iota.

Esa noche, Verónica, su esposo, su hija de 12 años y un hermano tuvieron que estar encerrados en el baño de su casa escuchando cómo el huracán arrasaba parte de su vivienda. De las cuatro habitaciones que componían la vivienda solo quedaron cuatro paredes.



La familia sobrevivió, pero el costo fue alto, pues tuvieron que enviar a su hija en compañía de su tío a Cartagena, con parte de la familia de Verónica, mientras ella y su esposo, Randon Robinson, se quedaban para proteger lo poco que dejó Iota en esta vivienda ubicada en la zona de Boxón, cerca de Maracaibo.



"Mi esposo y yo retiramos algunos escombros y tuvimos que pasar varias noches a la intemperie, pero gracias a mi familia y unos amigos se pusieron tejas y se amarraron para poder tener un techo –dice Verónica–. Ahora tenemos que esperar a que nos hagan el arreglo de la casa".

Esperan la reconstrucción

Según un reciente balance de la Contraloría General de la Nación, los avances en materia de reconstrucción de Providencia no son positivos.



A siete meses del paso del huracán, cerca de la mitad de los habitantes de la isla siguen sin conexión eléctrica. Además, el organismo señaló que según el primer esquema y cronograma de reparación y construcción de viviendas, presentado a la Contraloría, se planteaba la reparación de 877 casas y construir 1.134.

Facebook Twitter Linkedin

El organismo señaló que según el primer esquema y cronograma de reparación y construcción de viviendas se planteaba la reparación de 877 casas y construir 1.134. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Sin embargo, "se ha podido evidenciar que al momento se han construido 2 viviendas, se vienen realizando 129 demoliciones (alistamiento de lotes), que hay en la isla material para la construcción de 60 estructuras, 37 ya tienen replanteo del diseño (es decir, poner en terreno el diseño y marcar el lugar de las excavaciones para las zapatas), en 36 de dichos lotes se excavan zapatas y en 28 se adelantan labores de estructuras metálicas".

No, no puedo hacer eso, yo soy una persona que pesa 140 kilos, tengo sobrepeso y no puedo ir a meterme a una carpa FACEBOOK

TWITTER

Verónica sostiene que hace un mes funcionarios del Gobierno la visitaron para evaluar su casa. Lo primero que le dijeron era que había que demoler lo que quedaba para levantar una nueva. "No, no puedo hacer eso, yo soy una persona que pesa 140 kilos, tengo sobrepeso y no puedo ir a meterme a una carpa –afirma Verónica–. Además, en esos baños portátiles no creo caber".



Ella explica que sus dudas no son solo molestias sin fundamentes. Su vivienda se encuentra al lado del mar y las lluvias han regresado. Además, duda de los avances del Gobierno en la reconstrucción. "Hace dos semanas volvieron para insistir con que me vaya. En febrero demolieron varias casas de esta zona y ninguna la han levantado, entonces tengo miedo porque mi casa es la única que más o menos quedó en pie aquí, y no entiendo por qué no pueden construir la nueva mientras estamos aquí y no enviarme a una carpa", dijo.



La mujer dice que hasta su sector tampoco han llevado electrodomésticos y demás ayudas, y que hace 7 meses espera que le traigan un tanque para almacenar agua. "Solo he visto dos casas nuevas y unas 200 techadas. Acá nos visitan y nos visitan y no traen nada u ofrecen ayuda diferente a la de demoler mi casa. Es desesperante".

La tragedia no se ha ido

Ambos lamentos se encuentran suspendidos. Las lluvias que regresaron no la dejan pasar el duelo. Cada llamada de su hija es un constante llamado de fortaleza entre ambas para soportar y el duelo por su hermano fue corto debido a que debe estar atenta de las reparaciones de su vivienda.



Otra razón por la que no se ha querido mover de la vivienda es porque esa era la casa de su madre, por lo que pide que si se va a construir algo nuevo sea en ese mismo terreno, donde ella y su hermano crecieron juntos.

Facebook Twitter Linkedin

Según el informe de la Contraloría, ya se inició también la temporada de huracanes, que va hasta el 30 de noviembre, y se deben adoptar decisiones que permitan evitar una nueva emergencia. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

No estamos molestando –aclara Verónica–. Somos pacientes aunque ya haya cierta angustia FACEBOOK

TWITTER

En la casa funciona una estufa con dos fogones y un pequeño congelador que no cierra bien, con eso se han mantenido ella, su esposo y una amiga que vivía en arriendo y hoy no tiene dónde quedarse.



"No estamos molestando –aclara Verónica–. Somos pacientes aunque ya haya cierta angustia. No puedo creer que esa señora Susana Correa haya dicho que somos impacientes, por ahí también escuché que somos malagradecidos, esto es un trago amargo y de nuevo está lloviendo, no puedo permitir que nos hagan esto".



Según el informe de la Contraloría, ya se inició también la temporada de huracanes, que va hasta el 30 de noviembre, y se deben adoptar decisiones que permitan evitar una nueva emergencia.

La versión del Gobierno

Aunque el Gobierno reconoce dificultades en la reconstrucción de Providencia, explicaron que el proyecto está compuesto por tres fases: reconstrucción estructural de viviendas, construcción de viviendas nuevas y proyectos estratégicos para la recuperación y fortalecimiento del sector de agua y saneamiento básico.

Facebook Twitter Linkedin

El Ministerio de Vivienda anunció que ya se ubicaron lotes para las nuevas estructuras y se concertaron con las comunidades las 4 tipologías de vivienda. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Respecto al primer punto, informaron que se han intervenido más de 500 viviendas. En cuanto al segundo, el Gobierno habla de 140 demoliciones, mientras que la Contraloría registra 129. No obstante, el Ministerio de Vivienda anunció que ya se ubicaron lotes para las nuevas estructuras y se concertaron con las comunidades las 4 tipologías de vivienda.



Entre las dificultades señaladas por el Gobierno están la complejidad geográfica para el arribo de materiales, la escasez de acero y las restricciones biosanitarias por la pandemia.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA

Redactor DE NACIÓN

EL TIEMPO

En Twitter: @Leugim40