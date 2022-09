Un youtuber conocido como Kurt Caz Clips denunció en redes sociales que fue víctima de abuso policial en Cartagena e, incluso, dijo que la Policía de nuestro país "lo asusta".



"Estaba caminando por la calle principal de Cartagena, en el centro histórico. Iba en lo mío. De repente llegaron cuatro policías y se colocaron frente a mí", relató el joven en su cuenta personal y Instagram.





Agregó que los uniformados le dijeron que si podían requisarlo y él aceptó sin ningún problema.



Y es así cuando comenzaron los abusos, según él. "Me hicieron dar media vuelta y me colocaron frente a una pared y luego empezaron a desnudarme. Obviamente no soy idiota y no voy a estar caminando con ‘cosas’ por el centro".



El joven, quien en la cuenta donde cuenta sus experiencias tiene más de 100.000 seguidores, se preguntó que si la Policía colombiana les hace eso a los turistas, "¿qué hará con su propia gente" y agregó que eso deja una mala imagen para el turismo.



"Esto es un mal sabor de boca, que una persona sea desnudada, nunca he sido desnudado en ningún país en mi vida entera, la policía de aquí no me gusta", concluyó.