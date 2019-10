Con protesta, Koguis exigen reconocimiento legal del Cabildo Magdalena

Más de 100 Koguis permanecen desde el sábado en el parque de Bolívar de Santa Marta, donde realizan una protesta con la que exigen al Ministerio del Interior que reconozca legalmente al Cabildo Gobernación del Magdalena 'Muñkuawinmaku'.



Niños, adultos y ancianos miembros de esta comunidad bajaron caminando desde la Sierra Nevada y se concentraron en ese lugar, donde dijeron permanecerán hasta que haya una respuesta del Gobierno Nacional.

Los manifestantes, a pesar de que no tienen qué comer ni dónde hacer sus necesidades fisiológicas, se mantienen firmes, considerando que solo así lograrán ser escuchados y que no se les sigan vulnerando sus derechos.



Atanacio Moscote Gil, líder a quien los Koguis en protesta tienen como su gobernador, asegura que su resguardo se encuentra abandonado y no llegan ninguna clase de ayudas ni recursos.



Ellos exigen ser independientes del Cabildo Kogui del Cesar y La Guajira, pues solo de esa manera tendrán autonomía en sus decisiones y recibirán atención directa del Gobierno Nacional.



"Llevamos más de 10 años solicitando ser autónomos, pero desde el 2017 presentamos oficialmente la solicitud y hasta hoy el acto administrativo sigue sin ser firmado por parte del Ministerio", manifestó Moscote.



Las inconformidades de gobernanza que existen entre los Koguis ocasionaron en el mes de septiembre un fuerte enfrentamiento del que resultaron más de 20 indígenas con heridas y lesiones.



La situación de tensión que se vive en el resguardo indígena del Magdalena, motivó a que un amplio grupo de esa comunidad decidiera salir y bajar hasta el área urbana a protestar.

Niños, adultos y ancianos se mantienen firmes para que no se les sigan vulnerando sus derechos. Foto: Foto Archivo Particular

"Estamos decididos a llegar hasta las últimas consecuencias para ser escuchados", indicó Moscote, quien también ha solicitado la presencia de la Personería y Defensoría del Pueblo para que sean garantes de sus derechos.



Este Cabildo lo conforman más de 5 mil indígenas de 10 asentamientos, entre los que se encuentran la Cherua, Mutanshi, Palestina, La Esperanza y Mamarongo.



En la actualidad, el Cabildo Kogui del Magdalena solamente es reconocido por las alcaldías de Santa Marta y Ciénaga.



La idea de este grupo de indígenas es obtener la certificación o reconocimiento del Ministerio del Interior, pues solo de esa manera tendrán autonomía para la gestión y administración de recursos para proyectos productivos, saneamientos de los resguardos, salud y educación, entre otros.



La administración de los recursos económicos se hace desde el Cesar y la Guajira y no están llegando al Magdalena. Esta circunstancia los tiene padeciendo de enfermedades de salud y dificultades generales.



"El abandono es total y a las comunidades de los otros pueblos no les interesa las dificultades que estamos afrontando por la falta de ayudas", agregó Moscote.



Por su parte José de los Santos Sauna, cabildo gobernador Kogui - Malayo - Arhuaco del Magdalena, Cesar y La Guajira, manifestó que no toda la población de estos resguardos está de acuerdo con la auto- proclamación de Atanasio Moscote como Gobernador.



Sostiene que las características que presenta el resguardo Koguis del Magdalena le imposibilita obtener la certificación, pues "para la certificación requieren de la autorización de los 50 pueblos kogui y ellos son solo 5".



"Esto es un tema de evangelización que pretenden imponer alrededor de 200 personas y que ha llevado a que se violen algunas normas ancestrales y se altere la tranquilidad del resguardo indígena", señaló.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

@rogeruv