¿Sabe cuántos kilos puede subir por las fiestas de fin de año?

Con la llegada de las fiestas de fin de año es habitual que en las reuniones familiares, planes con amigos y eventos de despedida en las empresas se hagan presentes. Así, unos kilos de más por cuenta de la comida y el licor también son inevitables.

EL TIEMPO lo invita a conocer qué tanto sabe sobre esas delicias navideñas y las calorías que representarán en su cuerpo durante estas fiestas de fin de año.



La nutricionista dietista Diana Rojas señala que diciembre es esa época del año en la que nos permitimos ganar unos kilos de más, por lo cual es importante conseguir el equilibrio adecuado y comer de forma saludable sin perder el goce de la época navideña.



Un tamal de unos 300 gramos, por ejemplo, cuenta con aproximadamente 615 calorías, 14 gramos de proteína y 25 gramos de grasa.



En diciembre existe la posibilidad de comer un tamal tanto en la fiesta de su empresa como en la noche al llegar a la reunión familiar, por lo tanto, una de las recomendaciones es “estar preparado para la ocasión que viene o la invitación, ya sea a la casa de la tía o la abuela a rezar la novena, un buen consejo es comer algo saludable y liviano antes de ir, por ejemplo: comer una ensalada ligera, o incluso un batido de proteínas. Esto hace que usted llegue sin hambre a la invitación navideña y la tentación de comerse todo lo que se presente a la vista”.

El plato más navideño es el buñuelo y la natilla. Según Diana Rojas, la natilla de 60 gramos tiene alrededor de 220 calorías y 8 gramos de proteína. Mientras tanto, un buñuelo mediano puede aportar unas 300 calorías, de las que 154 gramos son grasa y 38.4 carbohidrato.



No obstante, el panetton, un pan con dulce cristalizado muy tradicional en estas fechas, contiene cerca de 4.000 calorías, por lo que se recomienda no consumirlo en exceso.

Una cena regular puede contener de 800 a 1.000 calorías. No obstante, durante las cenas navideñas se pueden llegar a consumir alrededor de 5.000 calorías por cuenta de los excesos.



“Es recomendable mantenerse activo durante la época navideña, este es un punto simple e importante que puede ayudar a mantenerse en forma. Si usted tiene una rutina de ejercicios, trate y se adhieren a ella, sobre todo en los días que estás en casa”, asegura Rojas.



Dentro de los platos con mayores calorías se encuentran el sancocho, con cerca de 900 calorías, y la lechona, que oscila entre 750 y 850 calorías. En promedio, una empanada normal puede tener entre 287 y 300 calorías, según la experta.



Otro componente para vigilar son las bebidas alcohólicas: una copa de vino tinto (13,5 grados de alcohol) tiene entre 100 y 200 calorías; una de vino blanco (11,5 grados), entre 70 y 120; vinos espumosos (11,5 grados), entre 70 y 120; cerveza (4,8), aproximadamente 95; champaña, cerca de 69; vodka con soda (40 grados), alrededor de 64; ron con coca cola (4,6 grados), aproximadamente 248; una copa de whiskey, cerca de 294 y piña colada (13 grados), entre 290 y 480.



“Todo comienza con la forma como se digiere y se absorbe el alcohol en nuestro organismo. Se absorbe muy rápidamente a través del revestimiento de nuestro estómago y va directamente a nuestro torrente sanguíneo convirtiéndose en un componente en nuestro organismo de alta prioridad para deshacerse de él, lo que significa que va a retrasar todo lo demás hasta que se elimine. Esto puede afectar nuestros niveles de azúcar en la sangre, ya que el hígado trabaja duro para borrar el alcohol”, explica la experta.



Se recomienda no mezclar bebidas alcohólicas y sí adicionar bebidas como agua con gas o cualquier refresco. Además, la cafeína, que puede ser un ingrediente común en algunos cócteles, tiene cualidades del alcohol que puede conducir a beber más.



No obstante, se aclara que la comida y el licor no son dañinos para el cuerpo, pero sí el exceso y por eso debe tener en cuenta las recomendaciones en cuanto a hábitos y un poco de actividad física para evitar ganar unos kilos de más. Por ahora, lo invitamos a que conozca cuántas calorías le van a dejar estas fiestas decembrinas.

