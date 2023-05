La esposa del ex gobernador de La Guajira, Juan Francisco 'Kiko' Gómez, denunció que la salud del exmandatario se encuentra en riesgo luego de que fuera trasladado el pasado fin de semana de la cárcel El Bosque, de Barranquilla, a la cárcel de La Dorada, Caldas.



A través de un comunicado, la exdiputada Bibiana Bacci sostiene que le faltaron citas y estudios médicos, entre ellos una biopsia pulmonar para evaluar la evolución del derrame pleural, el cual aún no ha sido resuelto.



Denuncian presuntas salidas de la cárcel del exgobernador

“Como familiar y esposa de Kiko Gómez, levanto mi voz, ya que él es un ser humano y sus condiciones de salud son graves, presenta una cardiopatía isquémica, derrame pleural y neumonía bacteriana, lo cual puede ser probado”, afirmó Bacci.



Esta situación ha llevado a que el exmandatario, condenado por homicidio, requiera de un seguimiento especializado.



“Son estos motivos suficientes, que con justa causa, sustentaron las salidas de la penitenciaría, con orden previa escrita emitida por la oficina correspondiente, y según el trámite legal establecido para el cumplimiento de sus citas médicas", dice la mujer.



Explica que su traslado el pasado 16 de enero desde la cárcel ‘La Picota’ a la cárcel El Bosque de Barranquilla se produjo con todas las formalidades legales, debido a su arraigo y problemas de salud, después de haber permanecido privado de su libertad en el centro del país durante 10 años.



Juan Francisco Gómez, exgobernador de La Guajra. Foto: Archivo/EL TIEMPO

De acuerdo al relato de Bacci, el pasado 12 de marzo fue ingresado a la Clínica Iberoamericana, donde permaneció por 16 días, tras presentar un sangrado fuerte irregular, por lo que fue hospitalizado y luego ingresado a una Unidad de Cuidados Intensivos.



Durante este tiempo, afirma, Gómez estuvo escoltado de forma ininterrumpida del INPEC y las fuerzas especiales del Comando de Reacción Inmediata.



Sostiene que a pesar del delicado estado de salud de Kiko Gómez, no cesaron las persecuciones de una periodista, refiriéndose a Diana López, quien como víctima ha denunciado en distintos medios de comunicación y en su cuenta de Twitter sus salidas de la cárcel y que originaron en parte su traslado.



“Es tan falsa la desinformación de una periodista, sobre la salida de kiko a su domicilio, que no ha aportado pruebas que den fe de su afirmación, de esa misma manera miente sobre el culpable del asesino de su padre. No ha respetado la justicia interfiriendo en todos los procesos, viciando la administración de justicia, y, utilizando las redes sociales, con declaraciones llenas de odio, sevicia, y sesgo político”, sostiene la exdiputada.



El exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Bacci le pidió pruebas a la periodista con las que debe soportar las acusaciones públicas realizadas y puso a disposición de las autoridades el registro de las cámaras de su domicilio y las pruebas que se requieran para demostrar la veracidad de lo expresado.

“No se puede desconocer que él tiene un núcleo familiar que se ha visto afectado. Nuestra intimidad ha sido vulnerada por esta señora, exponiéndonos en estos 10 años de forma ininterrumpida al linchamiento mediático y estigmatizándonos ante una sociedad”, puntualizó.



La familia del exgobernador afirma que son respetuosos y cumplen con los organismos de justicia. Sin embargo, no están de acuerdo, y “no vamos a permitir que con los 10 años que lleva Juan Francisco Gómez de estar privado de la libertad se siga presentando el matoneo mediático sin ningún derecho”.



Finalmente, recalcan que a pesar de su situación de privación de libertad se deben respetar sus derechos fundamentales, incluido el acceso a la atención médica y a su familia.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha