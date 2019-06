Karla, la líder trans que fue 'prostituta' y hoy estudia derecho

El Teatro Adolfo Mejía de Cartagena acogió a sobrevivientes de violencia sexual de todo el país, en un evento llamado ‘MI cuerpo dice la verdad’.



A la cita, presidida por la Comisión de la Verdad llegaron más de 600 mujeres y personas Lgbti de todo el país que dieron su testimonio sobre uno de los mayores flagelos de la guerra: la violencia sexual.



Hay 25.000 víctimas de violencias sexuales identificadas entre 1985 y 2016 en el conflicto armado colombiano, el 91 por ciento son mujeres, según el Registro Único de Víctimas. El 30 por ciento de las víctimas las puso la región Caribe, aseguró la Comisión de la Verdad.



Entre ellos estaba Karla, una joven Lgbti, de 32 años, que se ha convertido en líder social de su comunidad en el departamento de Nariño.

Karla le contó a EL TIEMPO que durante más de 10 años ejerció como prostituta en las madrugadas frías frente a la alcaldía de Pasto.



“Pero yo sabía que en ese edificio estaba el poder para cambiar la situación de nosotras y dejar atrás la discriminación”, narra la joven, hoy estudiante de derecho y aspirante al concejo municipal.



“El camino no ha sido de rosas y en la lucha por las garantías de las comunidades Lgbti me mataron a mi compañera, con quien convivía, he sido objeto de 4 atentados contra mi vida y a mi último marido le dije ‘váyase porque si sigue conmigo lo van a matar’”, narra esta joven orgullosa que declara a la raza pastusa como guerrera y contestaría.

Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

“En Pasto y Nariño es tanta la violencia generada por el narcotráfico y los grupos armados ilegales que los diferentes grupos sociales, no importa si eres gay, lesbiana, afro, campesino, campesino cocalero, nos hemos unido y hay un movimiento social que se está haciendo cada vez más fuerte”, señala esta líder Trans.



Karla escapó muy niña de su tierra natal en Antioquia por cuenta de la discriminación, pero encontró en territorio pastuso, su verdadero terruño.

El encuentro en Cartagena fue el primero de 7 que la Comisión de la Verdad liderará por todo el país, con el único objeto de que las personas sobrevivientes den sus testimonios.



“He sido de todo: peluquera, puta y líder política Lgbti, me he sentado con políticos de ultraderecha y he tenido que ir a campamentos guerrilleros buscando a compañeras”, narra ella, muy femenina y perfectamente maquillada pese a la canícula del caribe colombiano.



Ella misma fue reclutada por la guerrilla y por 6 meses tuvo que hacer el papel de varón para no ser ultrajada.



“En una salida a un pueblo pude evadir”, relata.



Como buena líder social habla del pasado y presente del conflicto que ha vivido en carne propia.



“Antes uno sabía quién era quién, y de que bando estaba, había una cabeza, un comandante con el cual hablar… hoy son un poco de grupos delincuenciales sin una cabeza visible”, narra Karla.



Así como ella, un centenar de mujeres y personas Lgbti de todo el país narraron las tragedias que vivieron.



Casos desgarradores de algunas de ellas que fueron esclavas sexuales por años, en zonas donde paramilitares o guerrilleros imponían su ley.



Madres que contaron la violencia sexual de que fueron víctimas sus hijas, muchas siendo aún niñas.



Pero también hubo narraciones donde integrantes de la fuerza pública son los verdugos.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas ​