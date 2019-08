Joven colombiana fue asesinada por su exnovio en Estados Unidos

Este sábado 3 de agosto, Karen Bermúdez Rodríguez -una joven bogotana de 26 años- fue asesinada por su exnovio Joseph Porter en una casa de Maplewood, Nueva Jersey, donde vivía con una familia local.

La información se conoció a través del diario New York Times, donde se indica que, según las autoridades, tras terminar la relación, la colombiana le pidió a su expareja que le entregara unas llaves de su propiedad, el hombre se presentó en la casa con un cuchillo y asesinó al dueño de la casa y posteriormente a Bermúdez Rodríguez.



Autoridades estadounidenses indicaron que el crimen ocurrió aproximadamente a las 5 de la mañana de este sábado. Joseph Porter habría ingresado a la casa gracias a estas llaves y tras encontrar a la víctima, la amarró de las manos. Posteriormente, aprovechando que el dueño de la casa, David Kimowitz, de 40 años, se encontraba dormido, entró a su habitación y lo apuñaló hasta asesinarlo.



Mientras este hecho ocurría, Karen logró escapar de la vivienda. Sin embargo, según registraron cámaras de seguridad y los testimonios de quienes dieron aviso a las autoridades a través del 911, fue alcanzada a unos pocos metros por Porter, quien procedió a apuñalarla y huir de la escena del crimen, no sin antes olvidar el arma utilizada en los hechos.

La mujer e hijas del señor Kimowitz se encontraban por fuera de la ciudad en el momento de los hechos.



A los pocos minutos llegó una ambulancia que encontró a la joven colombiana acostada en el piso. Karen fue auxiliada y transportada hasta el Centro Médico Newark Beth Israel, donde se produjo su deceso.



Porter fue detenido el domingo en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty cuando, según el New York Times, intentaba huir de Estados Unidos hacia Cancún, México.



El señalado fue trasladado a la oficina del Fiscal del condado de Essex, donde las autoridades notaron que tenía marcas visibles y rasguños alrededor del cuello, posiblemente ocasionados por un forcejeo con Karen cuando intentaba amarrarla.



El acusado confesó el doble asesinato, explicando que apuñaló en el segundo piso de la vivienda a Kimowitz y luego persiguió a Karen, quien estaba atada de manos, y la apuñaló a poco más de 300 metros de la puerta de la casa.



Karen se desempeñaba como niñera desde inicios de 2018, cuando llegó a Estados Unidos, dejando en Bogotá a su madre y familiares. La joven fue asignada a la familia Kimowitz por una agencia de niñeras, la cual aseguró que Karen se había hecho un buen nombre en el gremio gracias a su responsabilidad y buen trabajo.



Su familia no pudo asistir a sus honras fúnebres, pero mientras estas se llevaron a cabo, estuvieron conectadas vía telefónica. Familiares y amigos de Karen la describen como una mujer que amaba trabajar con la familia que le habían asignado y que era una apasionada por aprender inglés a la perfección.



Desde el domingo se creó un fondo y una página de Facebook con el fin de recaudar el dinero necesario para poder repatriar cuanto antes el cuerpo de la joven y que pueda ser enterrado en Bogotá con su familia, quienes no poseen los recursos para realizar este trámite por su cuenta.

