Juzgado concedió medidas cautelares para el barrio Milagro de Dios

Luego de que la personera de Armenia, Juliana Victoria Ríos, interpuso una acción de tutela contra el municipio de Armenia, Empresas Públicas de Armenia (EPA), y otras entidades, el juzgado tercero civil del circuito concedió las medidas provisionales solicitadas para favorecer a los habitantes del asentamiento Milagro de Dios que están en peligro inminente por la inestabilidad del terreno.

Según Ríos, se solicitó la reubicación inmediata de 81 familias (277 personas), ya que “está en riesgo la vida misma y eso es lo que tiene que primar en estos momentos, hay que hacer la evacuación del sector”.



Por esto el juzgado les dio tres días a las entidades accionadas para que cumplan con la reubicación de esta población.



No obstante, las autoridades aducen que los habitantes del barrio no han evacuado la zona de acuerdo a las recomendaciones de los organismos de socorro.



“Esta es una zona que se desalojó en la época del terremoto y que nuevamente fue invadida, pese a que corresponden a suelos antrópicos que generan inestabilidad. Aquí tenemos 14 recomendaciones de evacuación preventiva, ya que las viviendas prácticamente están en el aire y en cualquier momento pueden colapsar, de ahí la importancia de que las familias desalojen para poder proceder a todo lo legal desde la Alcaldía”, señaló Javier Vélez, director de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (Omgerd).



El alcalde de Armenia, Óscar Castellanos, quien visitó el sector recientemente señaló que “es un tema demasiado complejo, que quisiéramos solucionar de manera inmediata pero no tengo cómo y no tengo los recursos para reubicar. El problema no se resuelve de inmediato tampoco, sí tenemos que buscar junto con el Ministerio de Vivienda un plan que sea exclusivo para este tipo de casos como en el Milagro de Dios, que es crítico porque están sobre las alcantarillas”.



Aunque varias familias se han negado a dejar sus viviendas, la Personera explicó que esto se debe a que la Alcaldía no les ha entregado un subsidio de vivienda porque aducen que no pueden hacerlo por tratarse de un asentamiento. “Aunque todo el barrio está en gran peligro, hay unas viviendas que están en mayor peligro, hace unos días se hizo una evacuación de nueve familias pero éstas regresaron”, dijo Ríos.



El gerente de EPA, Jorge Iván Rengifo, explicó hace unos días que este es un asentamiento subnormal construido en una zona de alto riesgo, “la gran mayoría de las viviendas fueron construidas sobre la red de alcantarillado de EPA, de manera irregular los habitantes fueron haciendo ruptura de la red hasta que esta colapsó y ha generado afectaciones en inmuebles. Tenemos más de nueve viviendas identificadas que deben ser evacuadas”.



