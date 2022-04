En Santa Marta, los empleados de la tienda de cadena Justo y Bueno adelantan una huelga pacifica para exigir el pago de sus salarios atrasados.



Alrededor de 10 establecimiento de la marca, desde el jueves 14 de abril no se encuentran en funcionamiento. Los trabajadores aunque acuden a cumplir horario, optaron por no prestar un servicio al público a manera de protesta reclamando sus derechos.

Los clientes que acudieron a las tiendas, encontraron las esteras cerradas hasta la mitad y no pudieron realizar sus compras.



A través de un comunicado, los empleados aseguraron que se les deben sus cesantías y los salarios de febrero, marzo y lo que va de abril.

No aguantamos más esta situación. Tenemos muchas necesidades y nadie nos da una respuesta de pago FACEBOOK

“No aguantamos más esta situación. Tenemos muchas necesidades y nadie nos da una respuesta de pago”, manifestó una trabajadora que no quiso identificarse por miedo a una represalia de la empresa.



Las sedes Terminal, Los Naranjos, Manzanares, La Esperanza, Los Almendros, Santa Lucía, La Paz, El Rodadero, Calle 8, Gaira y la 22 seguirán cerradas hasta no se realicen los pagos pendientes.



Y es que los manifestantes han dicho que no aceptarán abonos, ni acuerdos diferentes a la cancelación total de sus honorarios.



“No nos han pasado ningún informe al respecto. El jefe de zona nos manifestó que los que viviéramos cerca a las sedes, trabajáramos con normalidad y que los que tuvieran motos, hicieran mototaxi en la mañana y en las tardes realizaran sus turnos en las tiendas”, detalló la empleada.



Los trabajadores dijeron estar angustiados porque ya no tienen manera de llevar el sustento a sus casas. “Quisiéramos renunciar, pero no tenemos otra opción que esperar un salario que nos hemos ganado con mucho empeño y dedicación”, sostuvo.

Justo y Bueno en reestructuración

Cabe indicar que la compañía Mercadería S.A.S., propietaria de la cadena de tiendas Justo & Bueno a principios tuvo que recurrir a la figura de reorganización empresarial por la crisis económica que padece.



Su mal momento financiero, según explicaron sus representantes es derivada de la pandemia, el paro nacional y los bloqueos que vivió el país entre abril y mayo del 2021, entre otros factores.



Los nuevos inversores que ingresaron a la compañía han venido inyectando capital con el que se pagó la nómina de diciembre que incluía la prima.



Igualmente a partir de la aprobación del proceso de reorganización, desde el 19 de enero comenzaron a obtener recursos para pagar los gastos administrativos que tienen retrasados.



La compañía Mercadería S.A.S., en medio de este panorama proyecta ponerse al día con empleados y trabajadores a través de un plan de recuperación logrando un punto de equilibrio a finales de este año o inicios del 2023.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv