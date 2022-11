Un joven de 20 años fue atrapado por grupos de ciudadanos que le cerraron el paso cuando trataba de huir junto a otro joven al ser acusados del robo de un celular de alta gama.

Un video difundido en redes sociales deja ver que, tras ser reducido a la fuerza, uno de los presuntos delincuentes fue amarrado con lazos al árbol de un separador vial.



Los hechos sucedieron en una calle del barrio Prados del Norte, zona estrato 4 de Ibagué, Tolima, donde algunas personas intervinieron en medio del robo pues los dos delincuentes intentaron huir en una moto de la cual no se conocieron sus placas.

El video muestra que uno de los presuntos ladrones terminó atado de pies, manos y cuello, pues opuso una férrea resistencia.



“¿Su mamá no le pegó?”, le decían las personas y, en referencia al robo, lo reprendieron diciendo “eso no se hace”. “Ya brother, no me vaya a reventar”, contestó el joven.



De acuerdo con las informaciones, otro joven implicado en el hurto logró evadir el cerco ciudadano y huyó velozmente en la motocicleta.



El coronel Carlos Germán Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, confirmó que “el presunto delincuente fue amarrado a un palo por el posible robo de un celular”.

Señaló que la Policía atendió el caso y encontró en su poder un arma blanca, por lo que se le aplicó un comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana.



“Sobre el robo del celular no hubo denuncia de parte de la persona afectada, y en consecuencia el detenido quedó en libertad”, aseguró el coronel Oviedo.

