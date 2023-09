Entre 2000 y 2004 miles de cadáveres fueron lanzados al Río Cauca, convirtiéndolo en una fosa común, afectando el agua y las especies que lo habitan y destruyendo profundamente la relación de decenas de comunidades con la naturaleza.



Este fue uno de los hechos y afectaciones que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tuvo en cuenta para reconocerlo como víctima; aquí un análisis a partir de la simbología, de su reparación integral y de las acciones concretas que deben adelantar las personas para que esta no sea solo una declaración más.

Aunque el reconocimiento de los derechos de la naturaleza es sin duda una herramienta potente para reconfigurar nuestra relación con el ambiente, pero requiere actos concretos de transformación del comportamiento humano en cumplimiento de los principios de solidaridad y las responsabilidades ambientales compartidas pero diferenciadas.



Valoramos decisión de @JEP_Colombia de reconocer al #RioCauca como víctima del conflicto armado #Caso05 teniendo en cuenta que su utilización, como fosa común, vulneró la relación de pueblos étnicos con su territorio, de acuerdo con los enfoques étnico racial y territorial.🧵1/3 pic.twitter.com/tuXxNEHSdl — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) July 18, 2023

¿Por qué es importante destacar al río Cauca como un sujeto con derechos?

Desde ya se puede destacar la importancia del reconocimiento del Río Cauca como sujeto de derechos, al menos por cuatro dimensiones en un análisis publicado en Periódico UNAL:



- En el terreno simbólico nos obliga a pensar desde una perspectiva no estrictamente andro ni antropocéntrica, sino pensar a partir de perspectivas más amplias e interdependientes que incorporen los intereses y derechos de la naturaleza sin olvidar que las comunidades y los pueblos también forman parte del ambiente y tienen un vínculo inescindible con los elementos que lo conforman.



- Nos obliga a pensar los daños sufridos por el ambiente desde una perspectiva integral y sistémica y nos compromete con su reparación integral.



- Que no quede solo como una declaración formal en una sentencia más.



- Que no sucedan aspectos no queridos o buscados en las demandas y el reconocimiento judicial, como está pasando en el caso de la Amazonia colombiana sujeto de derechos, donde la respuesta del ejecutivo y la Fiscalía con su “Operación Artemisa” ha tomado la vía más corta y poco efectiva, y para nada material e integral, al perseguir solo el lado más débil: los campesinos empobrecidos, a quienes consideran como los responsables centrales de la destrucción del bosque tropical amazónico colombiano.



El artículo: “Qué significa que el Río Cauca haya sido reconocido como víctima por la JEP” fue escrito por los profesores Gregorio Mesa Cuadros, Profesor Titular (Tenured Professor) de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNLA), Doctor en Derecho, Máster en Filosofía del Derecho y Abogado. Director del GIDCA.



Diana Carolina Sánchez Zapata, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, magíster en Derecho y abogada, candidata a doctora en Estudios Urbanos y Territoriales de la UNAL Sede Medellín, y Luis Fernando Sánchez Supelano, coordinador académico e investigador del GIDCA, profesor ocasional de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAL, doctor y magíster en Derecho y abogado.



¿Quiere más información sobre el artículo 'Qué significa que el Río Cauca haya sido reconocido como víctima por la JEP', léalo completo aquí.

