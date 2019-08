Caso 'Madame': lo que debe saber del juicio que comienza hoy 

Luego de aplazamientos y audiencias canceladas, este martes se inician en Cartagena las audiencias preparatorias a Liliana del Carmen Campos Puello, la cartagenera señalada por la Fiscalía de liderar la más grande red de prostitución y explotación sexual con origen en la Ciudad Heroica, pero con alcance internacional a ciudades del Caribe, como Miami, Ciudad de Panamá, el Distrito de México y Cancún, hasta donde eran enviadas jóvenes para prestar servicios sexuales.



La Fiscalía busca condenarla por los delitos de trata de personas, concierto para delinquir e inducción a la prostitución.



Liliana del Carmen Campos era ampliamente conocida por la sociedad cartagenera por sus negocios que involucraban a jóvenes modelos.



Políticos y empresarios de todo el país hacían parte de sus contactos.

Bares, discotecas y hoteles del Centro Histórico y Bocagrande abrían las puertas para ella y su séquito de modelos.



Pero fue solo hasta el 28 de julio del año 2018, fecha de su captura, cuando el país conoció la tras escena de los viajes en lujosos yates a islas del Rosario y fiestas en playas paradisiacas y hoteles a donde se daban cita hermosas modelos prepago como antesala a servicios sexuales con turistas extranjeros.

Vesta, la mayor operación contra la explotación sexual en Cartagena

Ese día se llevó a cabo la operación Vesta de la Fiscalía.



Fue el resultado de 6 meses de seguimientos, interceptaciones telefónicas y allanamientos, que dieron como resultado la captura de 18 personas involucradas, según la Fiscalía, en explotación sexual y trata de personas.



Vesta ha sido históricamente la mayor redada contra el oscuro y lucrativo negocio de la prostitución en Cartagena.



Los 18 capturados en la operación Vesta no pertenecían a una gran red de la explotación sexual; se trató de tres casos aislados.



En los allanamientos cayó el ex capitán de la Armada Raúl Danilo Romero Pavón. Un depredador sexual, hoy condenado a 21 años de prisión, que engañaba a niñas de barrios deprimidos para luego accederlas sexualmente y finalmente, en un acto aberrante, tatuarles las iniciales de su nombre, como una marca de posesión.

‘La Madame’ es una celebridad en la prisión de San Diego en Cartagena Foto: Yomaira Grandett/ El Tiempo

Casa Bénjamin, un burdel en zona turística

En la operación Vesta también cayeron proxenetas, administradores de hoteles en el centro, y turistas israelitas que pagaban millonarias sumas por servicios sexuales con jóvenes y drogas.



En este golpe a la prostitución, las autoridades también sellaron un burdel llamado ‘Casa Bénjamin’, ubicado en el exclusivo sector de El Laguito, el cual era administrado por ciudadanos israelitas, entre ellos el polémico Assi Mosh.



‘Casa Bénjamin’ era escenario de bacanales con prostitución y drogas.

Las pruebes de la Fiscalía contra ‘La Madame’

Pero la principal captura de la operación ‘Vesta’ y el objetivo central de las pesquisas fue Liliana del Carmen Campos Puello, a quien la Fiscalía señala como ‘La Madame’, y a quien el propio ex fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, señaló como “la mayor proxeneta de Cartagena”.



El ente investigador cuenta con interceptaciones telefónicas donde alias Madame da instrucciones a mujeres para la prestación de servicios sexuales con turistas; así como grabaciones de llamadas internacionales donde ella oferta a extranjeros los servicios sexuales de jóvenes colombianas:



Cliente : Voy para Playa del Carmen o Cancún (México) con unos amigos a una despedida. ¿Tienes contactos allá que me mandes?



La Madame : Mi amor las niñas en Cancún están cobrando mucho dinero. Te queda más fácil yo mandártelas desde aquí. Compras su pasaje y te doy la misma cuota que pagas en Colombia, y ya van de aquí amaestradas.



También fueron ampliamente difundidos por las redes sociales los videos de las fiestas en yates lujosos y playas paradisiacas donde se conjugaba la prostitución de jovencitas venidas de varias ciudades del país, extranjeros, y el consumo de drogas. En todos los videos aparece Campos Puello, liderando a las mujeres.



No obstante, las autoridades no cuentan con pruebas de que ‘La Madame’ hubiera explotado sexualmente a menores de edad.



Así lo sostuvo la primera fiscal del caso en diálogo con este diario, y así lo corrobora el abogado de la defensa, Iván Díaz Sabbag: “La fiscalía no tiene pruebas de que hubo menores involucradas. Eso es lo que hasta ahora la salva”.



Para ofrecer a su sequito de modelos prepago, Liliana del Carmen había alquilado dos casas (una en el barrio Crespo y la otra en Manga) donde vivían unas 50 jovencitas que ejercían la prostitución, coordinadas por ‘La Madame’. Ambas viviendas fueron allanadas por las autoridades.

Operación Vesta II contra la familia de ‘La Madame’

En noviembre del 2018, las autoridades llevaron a cabo la operación Vesta II en la cual fueron capturados el padre, el compañero sentimental y dos sobrinos de Campos Puello, señalados de trabajar en el emporio de prostitución que había montado esta mujer.



Se trata de Carlos Campos, de 75 años, padre de Liliana; su compañero sentimental, Gustavo Ruiz; y a su primo Fabio Castro Puello. Omar Robles Campos, sobrino de la familia, fue dejado en libertad.



Según la Fiscalía, una vez detenida Liliana, estas personas habían continuado manejando el imperio ilegal.

La mujer, recluida en el penal de San Diego, se mantiene en forma. Foto: Yomaira Grandett/ El Tiempo

Condenada en Estados Unidos

La historia de esta mujer cartagenera tiene sus orígenes en el barrio Blas de Leso, donde pasó sus años de infancia pero que luego con los primeros años de juventud viajó ilegal a los Estados Unidos.



Allí, Campos Puello fue procesada y condenada por tráfico de heroína en el año 2003 y, posteriormente, deportada a Colombia en el 2005.

Inicia el juicio

Hoy regresa a los estrados está mujer para las audiencias preparatorias en este polémico caso, en el cual la Fiscalía ha cojeado en la presentación de pruebas, mientras la libertad por vencimiento de términos está cerca para alias La Madame, que ya lleva más de un año en prisión sin que la justicia defina su situación.



Pese a que el juicio había iniciado el pasado jueves, las audiencias fueron aplazadas para hoy. Este martes se sabrá cuál es la evidencia nueva que la Fiscalía va a llevar a juicio para que así la defensa establezca una estrategia.



Incluso los abogados de la defensa de su padre y su sobrino ya hicieron el primer lance jurídico y solicitaron la preclusión de la investigación, que fue denegada por el juez del caso.





