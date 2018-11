Juicio a ‘La Madame’ sería en enero próximo en Cartagena

Liliana del Carmen Campos Puello procesada por los delitos de inducción a la prostitución, trata de personas y concierto para delinquir irá, según la Fiscalía General de la Nación, a audiencia ante la justicia en el mes de enero o a más tardar en febrero próximo.



Así lo asegura el fiscal Mario Gómez, delegado de infancia y adolescencia de la Fiscalía General de la Nación, quien no ve posible un vencimiento de términos que deje en libertad a alias La Madame.

“La audiencia de acusación debería ser citada para el mes de enero o febrero del siguiente año 2019, pues recordemos que la imputación fue realizada el día 30 de julio de 2018; por lo tanto, el escrito de acusación tendría plazo para entregarse el día 26 de octubre de 2018. No obstante, existe una particularidad en el presente caso derivado de los delitos por los cuales ella fue imputada, que son ilícitos de conocimiento de jueces especializados, lo cual faculta a la Fiscalía para presentar el escrito de acusación no en los 60 días siguientes sino que amplía el plazo a 120 días”, sostiene El Fiscal Mario Gómez.



Pese a que el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira señaló a Campos Puello de ser la mayor proxeneta de Cartagena, el ente investigador no cuenta con una sola prueba que involucre a esta mujer con explotación sexual de menores, como lo han sostenido los propios investigadores del caso.

“Las tareas de la Fiscalía General de la Nación en Cartagena han permitido poner en marcha varias herramientas hasta ahora no ‘estrenadas’ en la lucha contra la violencia sexual de niñas y mujeres, tales como: uso de cámaras de alta tecnología en plazas y espacios públicos; la incorporación en los equipos de investigación de Policía experta en desvertebrar estructuras criminales de narcotráfico aplicada a la trata de personas; aplicación de la extradición a abusadores; aplicación de extinción de dominio a inmuebles en donde ocurren los delitos”, recordó el Fiscal Mario Gómez, quien lidera la lucha contra la explotación sexual de menores y la trata de personas en Cartagena.



Según Gómez, esas herramientas fueron claves en la desarticulación de redes de proxenetismo y de trata de personas con la Operación Vesta, en la que fueron detenidas 18 personas, y la puesta en marcha de la cruzada contra los delitos sexuales en Bolívar en la que se obtuvieron 43 órdenes de captura.

Liliana del Carmen Campos Puello está recluida en la Cárcel de San Diego de Cartagena Foto: John Montaño- EL TIEMPO

“Esas investigaciones se concentran en ubicar y judicializar a los tratantes, es decir, a los integrantes de la estructura criminal que cumplen distintos roles, desde el reclutamiento de las mujeres y niñas hasta su control y amedrentamiento que les impide escapar”, suma el Fiscal Gómez.

Turistas extranjeros en la mira de la Fiscalía

Durante la operación Vesta, en la que fue capturada Liliana del Campos Puello y 17 personas más, la Fiscalía identificó a ciudadanos extranjeros que presuntamente viajaban a Cartagena en busca de servicios sexuales.



“En ese propósito la Fiscalía General de la Nación solicitó circular azul de Interpol para que sean ubicados dos ciudadanos estadounidenses, uno alemán y otro argentino, pedidos en extradición por su presunta vinculación con la red de esclavitud sexual”, recuerda el Fiscal Gómez.



Otro de los golpes contundentes de la Fiscalía contra la explotación sexual de menores fue la recaptura de un ciudadano israelí, perteneciente a la red de inducción a la prostitución y de concierto para delinquir en la heroica.



También fue capturado el ciudadano norteamericano Michael Edward Fanale, quien ingresó por el aeropuerto internacional José María Córdoba de Medellín (Antioquia) y a su llegada al aeropuerto Rafael Núñez de la Cartagena se hizo efectiva su captura por el delito de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años.



Michael Edward Fanale fue captado por cámaras de seguridad en la Torre del Reloj del Centro Histórico cuando concertaba servicios de una red criminal de explotación sexual. También existe material probatorio en video del ingreso del hombre a uno de los hoteles de la ciudad con una menor víctima de la red.



La Fiscalía actualmente adelanta proceso de extinción de dominio a hoteles del centro histórico por permitir la explotación sexual de menores.



JOHN MONTAÑO

CARTAGENA

En Twitter: @PilotodeCometas