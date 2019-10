Excomisaria, a juicio por bebé que murió víctima de tortura en Tolima

La excomisaria de familia en Armero-Guayabal, Tolima, Katherine de Los Ángeles García Rodríguez, fue llamada a juicio por las presuntas irregularidades que la Fiscalía detectó en el proceso de protección de una menor de 3 años que falleció en avanzado estado de desnutrición y victima de maltrato físico severo.

En un caso de maltrato y tortura rechazado a nivel nacional, la niña murió el 21 de abril de 2017.



Como no tenía recursos para su sostenimiento la madre decidió entregar la niña, con el aval de la comisaría, al cuidado de sus padrinos Ángela Johanna Guerra Urueña y Edilberto Rojas. Sin embargo, la pequeña fue asesinada.



Las autoridades concluyeron que la excomisaria sería responsable de los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo y prevaricato por omisión, por las posibles irregularidades en el proceso de garantizar, estabilizar, proteger y reparar los derechos de la menor.



Por los golpes de sus padrinos la niña murió cuando fue trasladada de Armero-Guayabal al hospital Federico Lleras, en Ibagué, y en medio de las denuncias la excomisaria renunció a su cargo, pero la Fiscalía afirmó que había actuado de manera negligente al hacer caso omiso a las alertas de autoridades competentes como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Según los antecedentes del caso, en la comisaría de Armero se suscribió un acta para dejar la niña a cargo de la madrina y su esposo, pero la Fiscalía encontró que ese no era el procedimiento adecuado pues no se trataba de un asunto conciliable.

Las autoridades consideran que la comisaría debió apoyarse en otras entidades y buscar un hogar sustituto para asegurar así la protección de la menor.



"No se revisó jamás cuál era la situación de los padrinos que la cuidaban, como tampoco su entorno familiar", señaló la Fiscalía.



Meses después que los padrinos asumieron la custodia, la menor de edad fue llevada al hospital de Armero con picaduras de abeja en su rostro pero los médicos detectaron, además, que presentaba estado de abandono, signos claros de maltrato infantil, desnutrición y descalcificación, lo que fue reportado a las autoridades competentes, entre ellas a la comisaria García Rodríguez.



En otra oportunidad se reportaron sus malas condiciones de salud y se denunció omisión de la funcionaria pues no acudió a verificar las condiciones de la niña.



Al término de esta primera audiencia de juicio, el Juzgado fijó fecha para continuar el 5 de diciembre próximo.



No hay que olvidar que un Juez Especializado de Ibagué impuso una pena de 39 años y 8 meses de prisión contra los padrinos Ángela Johanna Guerra Urueña, y de 13 años contra su esposo, Edilberto Rojas Torres.



La mujer fue condenada por homicidio agravado en concurso heterogéneo con tortura agravada, mientras que su esposo por tortura agravada.



La niña fue sometida a un maltrato físico agudo, sistemático y crónico por el lapso de un año, que la llevó a una desnutrición severa mientras la tuvieron bajo su custodia los padrinos.



