Carlos de las Salas, defensor de Patriotas Boyacá, no se salvó de la delincuencia y fue víctima de hurto en la ciudad de Valledupar, dos hombres con armas de fuego lo intimidaron para robarle sus pertenencias personales.



(Le recomendamos leer: Policías y ladrones: balacera para evitar que niño de 14 años fuera robado en Engativá).

De acuerdo con la información de las autoridades, la víctima del atraco fue el central de Patriotas, quien se encontraba en la capital del departamento del Cesar disfrutando de sus vacaciones junto a su familia.



Los hechos quedaron grabados en las cámaras de seguridad de un establecimiento de autopartes para carros, hasta este lugar llegaron dos personas motorizadas, quienes se bajaron de sus vehículos y encañonaron al defensor de 25 años para hurtarle sus pertenencias personales.

Facebook Twitter Linkedin

El jugador fue golpeado en el suelo Foto: Redes sociales

Estaba arreglando el carro cuando llegaron dos personas en dos motos diferentes, uno se bajó y me apuntó con el arma FACEBOOK

TWITTER

En el video difundido en redes sociales se observa el momento exacto cuando estos ladrones obligan al futbolista a acostarse en el piso del establecimiento, después de esto, uno de los delincuentes le quita sus objetos de valor mientras lo agrede con algunas patadas.



En una entrevista con el Portal La Verdad de Valledupar, Carlos de las Salas contó los momentos de pánico que vivió mientras le cambiaba algunas partes a su vehículo.



(Lea aquí: Hombre fue apuñalado por cinco personas y cuando iba en la camilla a hospital se cayó).



“Eso fue en la avenida de Simón Bolívar, me encontraba con tres personas más. Estaba arreglando el carro cuando llegaron dos personas en dos motos diferentes, uno se bajó y me apuntó con el arma y me decía que agachara la cabeza y no volteara”, relató el campeón del Torneo BetPlay.

El futbolista vallenato Carlos de las Salas, reciente campeón con Patriotas del Torneo Betplay I 2023, fue víctima de dos 'Motoladrones' en Valledupar, mientras se encontraba en un taller automotriz ubicado en la avenida Simón Bolívar. pic.twitter.com/H0T0XQiMyd — Sucesos Valledupar Oficial (@SucesosValledu1) July 6, 2023

Llegó la Policía y no dio mayor información, solo dijo que se debía hacer la respectiva denuncia FACEBOOK

TWITTER

Además de dar detalles del atraco, el defensor indicó que lo golpearon en repetidas ocasiones y le robaron varios objetos personales, los papeles y las llaves del carro



“Me robaron la cadena, me quitaron el reloj y a veces me pateaba en el suelo mientras me decía que no mirara. Al final, también se llevaron las llaves del carro y la cartera con todos los papeles. Después llegó la Policía y no dio mayor información, solo dijo que se debía hacer la respectiva denuncia”, afirmó en el medio citado.



Por ahora, las autoridades de Valledupar buscan información para dar con el paradero de los dos ladrones motorizados, mientras que Carlos de las Salas retornó en las últimas horas a Boyacá para unirse a la pretemporada de Patriotas.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO