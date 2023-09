La jueza Vivian Polanía, quien está en el ojo del huracán por cuenta de un video que se hizo tendencia en redes sociales por su contenido erótico, decidió hablar de la polémica que ha suscitado la grabación registrada en el auditorio del Palacio de Justicia de Cúcuta.

La abogada, que ya había sido protagonista de otra polémica por aparecer semidesnuda en una audiencia virtual, resultó en una grabación que la muestra ser partícipe del show erótico en el que un sujeto emplea alimentos para simular actos sexuales.



Polanía, en entrevista, defendió lo que ocurrió en una celebración de Amor y Amistad, en las instalaciones del Palacio. Además, aseveró que el video "no es de carácter sexual".



(Abren investigación a la jueza Vivian Polanía por polémica celebración).

'Él no es ningún estríper'

La mujer fue captada participando en un baile erótico. Foto: Tomada de video

"Nos invitaron a una fiesta de Amor y Amistad. Se llamaba 'Fiesta de colores'. Para entrar, cada juzgado tenía que hacer una entrada 'animada' (...) no creo que sea un video de carácter sexual", fue lo primero que dijo en charla con W Radio.



"Están diciendo muchas mentiras. El chico nunca se desnudó, él no es ningún estríper, el muchacho llegó con su delantal (...) no se repartieron cajas con el logo de la Rama Judicial, eran unos waffles, ¡unos waffles!", declaró Polanía, jueza de Control de Garantías.



(Daniel Sancho no es chef ni tiene restaurantes: sale a la luz su verdadera profesión)



Luego, interrogada por lo sucedido, manifestó: "Estábamos entre personas adultas, yo no fui la que organizó el evento, yo no tenía conocimiento, yo no organicé el evento".



"No hubo alcohol ni ninguna otra situación irregular. No es cierto que tenga connotación sexual", añadió.



"Striper es cuando se desnuda completamente (...), pero nada parecido", enfatizó.



Al final, aseguró que ha habido escándalos de corrupción y acoso en el Palacio de Justicia de Cúcuta. Lo suyo, dijo, "fue algo divertido".



“En el Palacio de Justicia en años anteriores han pasado cosas, ustedes saben de escándalos de corrupción y acoso sexual por parte de superiores a empleados. Esto no fue lo que sucedió, fue algo divertido, yo tengo los videos y no son cosas de carácter sexual", cerró.

Jueza Heidi Vivían Polanía y striper en el palacio de justicia de Cúcuta, en medio de la celebración del día del amor y la amistad. pic.twitter.com/IQaarg2Rxw — Don Alirio (@alirio_alvarez) September 19, 2023

Ordenan investigar a los partícipes del video

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó investigar a los funcionarios y empleados que aparecen en el video de la polémica.

#ComunicadoDePrensa🗣️| @CNDJ_Col ordena investigación a funcionarios y empleados que aparecen en video durante celebración de amor y amistad. pic.twitter.com/EJY6QzrUIn — Comisión Nacional de Disciplina Judicial (@CNDJ_Col) September 19, 2023

Previamente, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander hizo un llamado a respetar los espacios del Palacio de Justicia, Francisco de Paula Santander, y emitió un comunicado para los funcionarios que trabajan en esa región.



“El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, en labor conjunta con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, que en aras de garantizar el uso apropiado de los espacios públicos, tales como la Cafetería “Café Artesanal Tune-Tolé”, las Zonas Verdes, el Auditorio y el Área autorizada para el disfrute de alimentos junto a la cafetería (comedor), adscritos al Palacio de Justicia Francisco de Paula Santander de Cúcuta, se hace necesario fijar los lineamientos que deben observarse por parte de los funcionarios y empleados, en relación con el uso efectivo de los mismos”, reza el comunicado.

