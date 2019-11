Juez suspende elección de Personero en Bucaramanga

El Juzgado Décimo Administrativo Oral de Bucaramanga suspendió el concurso para la elección de Personero de la ciudad que actualmente adelantaba el Concejo.



Esta medida cautelar llega luego de que 11 de los 19 concejales electos de Bucaramanga, demandaran el concurso por unas posibles irregularidades.

La polémica se desató luego que se denunciaran que no hubo la publicidad suficiente, un mayor tiempo de convocatoria y que la entidad que efectuaba el concurso no era la idónea.



“Lo que ahora esperamos es que se mantenga la suspensión, que no se avance en el concurso y la opción que esperamos es que nosotros iniciemos un concurso nuevo el próximo año o que ellos lo inicien pero con las modificaciones que les damos”, indicó Carlos Parra, concejal electo y demandante.

En ocasiones anteriores, Wilson Mora, presidente del Concejo de Bucaramanga, había enfatizado que la pluralidad de oferentes daban transparencia al proceso que llevaba la Federación Nacional de Concejales.



Desde el partido Liberal, colectividad a la que hace parte el concejal Mora, le solicitaron que suspendiera este proceso.

#ElSecretarioLiberal | Los tiempos en B/ga y en @PartidoLiberal cambiaron. Con concejales @pachogonzalezg y @robinandersonL7 solicitamos a @WilsonMora8890 que suspenda el proceso de selección de Personero y atienda las exigencias ciudadanas de transparencia y moralidad pública pic.twitter.com/qDPthi5LaX — MIGUEL ANGEL SANCHEZ (@MiguelSanchezVz) November 8, 2019

La mesa directiva del Concejo tiene dos días para enviar la información que requiere el juez. Mientras que los concejales electos preparan una acción popular en caso de que el juez conceda la apelación de la mesa directiva actual.



El próximo martes se demandaría el concurso para elegir Contralor, según lo afirmó el concejal electo, Carlos Parra.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA