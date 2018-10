Juez que dejó libre a israelí enfrentaría proceso por prevaricato

Basado en un recurso de hábeas Corpus, porque presuntamente no hubo un traductor idóneo en la audiencia judicial, el juez 13 penal municipal de Cartagena, Joe Valiente Negrete, dejó en libertad a uno de los israelíes capturados dentro de la operación ‘Vesta’, la mayor redada contra la explotación sexual que recuerde la Ciudad Heroica.

La defensa de Liad Tsurkel, un ciudadano israelí, cabecilla de la investigada ‘Casa Benjamin’, un prostíbulo que fue allanado por la Fiscalía General de la Nación durante el último fin de semana del pasado mes de julio, en el sector de El Laguito de Cartagena, usó el recurso de hábeas corpus alegando la falta de garantías en el proceso para su defendido.



El juez Valiente aseguró que en la audiencia que se llevó a cabo en idioma español no hubo un traductor que le explicara al procesado los delitos imputados.



No obstante, lo que más indignó a la Fiscalía y a las autoridades locales es que el juez blindó el proceso a favor del israelí porque determinó que contra su decisión no procede ningún recurso.



Para contrarrestar la polémica decisión del Juez, este jueves la Procuraduría y la Fiscalía tutelaron la medida y aseguraron que nunca se comunicó a estos entes el recurso, antes de dejar en libertad al hombre.



Liad Tsurkel es procesado por los delitos de explotación sexual, concierto para delinquir, inducción y estímulo a la prostitución con menores de edad, y tráfico y porte de estupefacientes e inducción a la prostitución con menor de edad.



“Ante la sorprendente y aberrante decisión de este juez de permitir la salida del país de este ciudadano al concederle un recurso de hábeas corpus pese a ser investigado como posible perpetrador de la violación de niños y niñas en Colombia vamos a interponer una tutela porque se violentaron procedimientos y estamos ante un posible prevaricato”, señalo el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, quien aseguró que se impondrá una medida cautelar para evitar de Tsurkel salga del país.

Vamos a interponer una tutela porque se violentaron procedimientos y estamos ante un posible prevaricato FACEBOOK

TWITTER

Desde hacía más de dos años la Fiscalía venía siguiéndole la pista los israelíes que administraban la polémica ‘Casa Bénjamin’, donde los vecinos del sector denunciaban escándalos con prostitutas y la presencia de menores de edad y tráfico de drogas.



Las autoridades en Cartagena aseguraron que en los próximos días se vencen los términos en el proceso que la justicia colombiana le sigue a Liliana del Carmen Campos Puello, la mujer señalada de inducción a la prostitución, trata de personas e inducción a la prostitución.



Durante la operación ‘Vesta’ fueron capturadas 18 personas en Cartagena, todos relacionados con explotación sexual y trata de personas.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO