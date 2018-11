En dos meses debe cerrar definitivamente relleno sanitario El Carrasco

El 31 de enero de 2019 vence el plazo para que los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta y las autoridades ambientales adopten la solución definitiva para la disposición de residuos sólidos en un sitio diferente al relleno sanitario El Carrasco.

Así lo ordenó mediante sentencia el Juez 15 Administrativo de Bucaramanga, Edward Avendaño, quien señaló en audiencia llevada a cabo este jueves en la sala 11 de la seccional del Consejo Superior de la Judicatura en Santander que se debe garantizar que no se vuelvan a presentar sucesos como los ocurridos el pasado 3 de octubre en el basurero.



Ese día se registró un derrumbe de miles de toneladas de basuras en una celda , situación que desató una emergencia sanitaria por los malos olores que invadieron varios sectores del área metropolitana de Bucaramanga.

Se materialice de forma inmediata el cierre definitivo del sitio de disposición final El Carrasco sin dilaciones de ningún tipo FACEBOOK

"Antes del 31 de enero de 2019 se dé cumplimiento estricto a la sentencia y se materialice de forma inmediata el cierre definitivo del sitio de disposición final El Carrasco sin dilaciones de ningún tipo, dado el amplio término con el que han contado para adelantar la gestión necesaria para ubicar sitios de disposición final de residuos en cada una de sus jurisdicciones”, señaló el Juez.



Añadió que la disposición no constituye de ninguna manera prórroga o concesión de nuevos plazos para acatar la orden impartida mediante sentencia judicial debidamente ejecutoriada en el año 2011.



Y es que el basurero sigue operando a punta de emergencias sanitarias y planes de mitigación, cuando su vida útil, según un fallo del Tribunal Administrativo de Santander, debió finalizar en septiembre de 2011.

Los más afectados por la dilatada decisión de cerrar El Carrasco son los residentes del barrio El Porvenir, quienes han dado una lucha durante más de 17 años para que el basurero se cierre.



El Juez determinó que los alcaldes y las autoridades ambientales deben reportar a su despacho la decisión que tomaron y si el relleno sanitario no se cierra se estaría incurriendo en un incidente de desacato por incumplir la orden judicial, por lo cual los mandatarios se estarían exponiendo a una multa de 50 salarios mínimos inmutables y arresto hasta de seis meses.



"Son 60 días los que da el Juez para cerrar el relleno, que no será fácil. Si no se ha conseguido en 10 años, mucho menos en 60 días, muy seguramente vamos a terminar sancionados en enero, pero vamos a trabajar fuerte en la solución. Si se cierra El Carrasco, Girón tendrá que buscar un sitio de disposición alternativo, que sería Aguachica o Cimitarra", señaló el alcalde de Girón, John Abiud Ramírez.



El Carrasco presta su servicio a 17 municipios de Santander y recibe diariamente 1.000 toneladas de basura.



