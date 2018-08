Ordenan suspensión provisional de obras en Tierra Viva, en Manizales

Tras 10 días de la visita del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, a Manizales, en la que pidió a la justicia celeridad en el caso de la construcción de la ciudadela Tierra Viva, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales se pronunció y ordenó detener provisionalmente las obras.

La decisión se da en respuesta a las acciones legales que meses atrás interpuso el abogado Jaime Granados. El juzgado, atendiendo al principio de precaución, decidió que por el momento no se debe continuar con las obras.



Además, con el fallo se ratifica los cambios hechos al Plan de Ordenamiento Territorial de 2017 en el que se regresa a la vereda La Aurora el uso de suelos rural y no de expansión.



La constructora Felipe Calderón, a través de un comunicado, manifestó que atenderá la decisión y suspenderá las actividades en el predio, pero solo en el condominio Alegra, que en la actualidad se encuentra en construcción.



“Este auto del juzgado no tiene implicaciones en el plan parcial de La Aurora, el cual sigue en firme y sustenta la construcción de la Biociudadela Tierra Viva. Solo se enfoca en la ejecución de una de las licencias ya expedidas”, se menciona en el documento de la constructora.



La constructora añadió que, aunque respetará la medida, acudirá a las herramientas legales que tiene a su disposición y garantiza a quienes han adquirido predios que el dinero se encuentra “resguardado” en una fiduciaria.



Al respecto de la decisión, Martha Duque, representante de la Organización Todos Somos Río Blanco, aseguró que la interpretación de la constructora no es correcta.

“El fallo provisional es sobre toda la construcción porque las licencias se dieron para cada etapa planeada, no solo para Alegra que es la que están levantando en estos momentos”, manifestó Duque.



A pesar de la controversia, tanto Duque como el concejal del Partido Verde, Carlos Mario Marín, promotor del movimiento, coinciden en que es un paso importante que marcará un precedente para las luchas sociales en todo el territorio colombiano.



“Es un mensaje claro de la ciudadanía que tanto se ha manifestado, es un precedente que nos llena de orgullo y por el que seguiremos trabajando”, comentó Marín.



Este fallo del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales es provisional, por lo que la determinación final sobre la construcción aún no se ha definido, teniendo en cuenta que debe ser otro juez quien, sobre la acción popular interpuesta hace seis años, falle a favor o en contra de esta urbanización.



La urbanización Tierra Viva enfrenta litigios legales desde hace seis años a causa de una acción popular que sugiere que causaría daños irreversibles a los recursos naturales presentes en la reserva, incluida la flora, la fauna y la quebrada que lo atraviesa.



Esta ciudadela, la cual espera albergar a más de 8 mil personas, tiene proyectados seis condominios, con lo que según lo manifestado por los constructores solo se detendría uno de ellos.