Estudiante es señalado por homicidio de un compañero en colegio de Pereira

Un juez de control de garantías ordenó medida de internamiento preventivo contra un joven de 14 años, presuntamente responsable de quitarle le vida a un compañero, de 13 años, el pasado sábado 24 de febrero en Pereira. El crimen se presentó en una aula de clases de un colegio de la ciudad.



Una fiscal adscrita al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) de la Seccional Risaralda, fue la encargada de argumentar los hechos por los cuales el ente investigador solicitó la mencionada medida.



La fiscal narró cómo el pasado 24 de febrero pasado el menor, al parecer, agredió a un compañero suyo, de 13 años, en un salón de clase de la institución educativa ubicada en el barrio Antonio Cañarte.



Según la fiscal, se logró determinar que la agresión se cometió con un arma cortopunzante en presencia de los compañeros y una maestra.



La Fiscalía le imputó al procesado el delito de homicidio con circunstancias de agravación, cargo que no aceptó.



Entre tanto, el menor permanecerá en el centro de reeducación Marceliano Ossa, de la capital de Risaralda.

Por otro lado, se sabe que las exequias del estudiante asesinado se realizaron el pasado lunes.

El caso causó conmoción

Luego de que se conoció el asesinato del menor de 13 años, en Pereira se generó una gran conmoción ya que este tipo de situaciones no tiene antecedentes recientes en la ciudad.



A pesar de la gravedad del caso, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, no se pronunció inmediatamente.



Por su parte, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, si posteó un mensaje a la familia del menor asesinado a través de su cuenta de X.

Quiero expresar mi solidaridad a familiares y comunidad frente al hecho ocurrido en una Institución Educativa de Pereira en el día de hoy.



Quiero expresar mi solidaridad a familiares y comunidad frente al hecho ocurrido en una Institución Educativa de Pereira en el día de hoy.

Desde @Gob_Risaralda todo nuestro apoyo y acompañamiento. La intolerancia no debe ser protagonista en las aulas.

El secretario de Educación de Pereira, Carlos Bedoya, solamente dio declaraciones a Caracol Radio hasta el lunes pasado, en las cuales lamentó el suceso e informó que se reuniría con la rectora y las directivas del colegio.



A la pregunta de si a los menores de edad los pueden requisar antes de su ingreso a los colegios, el funcionario respondió que las instituciones educativas no pueden hacerlo.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

