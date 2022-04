Un juez del Juzgado Tercero de Familia falló en favor de un estudiante del Sena, que se presentó al Hotel Cartagena Plaza, para realizar sus pasantías como técnico en instalación de redes de computadores.



En el proceso para acceder a la vacante, Víctor Padilla, de 23 años, expresa que sufrió discriminación por parte de la gerente de recursos humanos del hotel.



Según relata Padilla en su denuncia, la gerente le pidió que se cortara su cabello afro para poder hacer sus prácticas en el hotel, y el motivo negativo que le dieron “es que tendría contacto con los huéspedes y que no podía hacerlo con el cabello largo y trenzado”.

En el proceso de selección, Padilla asegura que propuso poder usar su cabello de otra manera para realizar sus prácticas en el hotel ubicado en Bocagrande, zona turística de Cartagena.



"La señora me dijo, tú vas a estar con mucha gente y no puedes estar así y le pregunté qué así cómo y me responde que debo cortarme el pelo, dije que no puedo cortarme el pelo", dijo Padilla en su denuncia.



Y agregó: "Yo quería trabajar ahí y le planteé opciones como hacerme unas trenzas para bajar el volumen del cabello, pero me respondió que sí quería ser parte del hotel ya sabía lo que debía hacer".



Ante una tutela presentada por Padilla, un juez falló a favor y determinó que hubo una violación al derecho fundamental a la igualdad de personas afrodescendientes, al trabajo y a la no discriminación racial en el entorno laboral, por parte del Hotel Cartagena Plaza.



Por ende, el Juzgado le ordenó al hotel que, en un plazo no mayor 10 días, presente disculpas en una ceremonia pública por el trato discriminatorio que habría sufrido el joven estudiante del Sena.



Asimismo, solicitó que se lleve a cabo una capacitación a sus gerentes, empleadores y trabajadores sobre el respeto a los derechos humanos y derechos de población afrodescendiente.

