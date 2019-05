Juez negó tutela a favor de proyecto Tótem, en Armenia​

El Juzgado primero penal de Armenia negó por improcedente una acción de tutela interpuesta por el ingeniero Iván Echeverri contra el municipio de Armenia, el Departamento Administrativo de Planeación de Armenia, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) y otros. El juez consideró que no existe la vulneración de derechos al debido proceso, a la defensa y a la igualdad que solicitó Echeverri con relación a su proyecto empresarial Tótem.

Tótem es un centro empresarial compuesto por dos torres de 15 pisos cada una, que el Grupo Terra busca construir en un lote ubicado en el centro de la ciudad y a un costado del puente La María. No obstante, la Administración Municipal frenó el proyecto hace un par de meses.



El gerente de estrategias del Grupo Terra, Juan Camilo Echeverri, le dijo a este medio que apelarán el fallo de primera instancia del juez pues “aunque nos dan la razón nos dicen que ese no era el mecanismo para solucionar el problema”.



El proyecto está detenido luego de que, a través de la resolución 238, Planeación Municipal le negó al grupo Terra el plan de implantación. Cabe señalar que con dicho plan se tramita la licencia de construcción para este tipo de proyectos. Por eso, Terra presentó un recurso de apelación ante el alcalde de Armenia, Óscar Castellanos, quien ratificó la negación de este plan de implantación.



“El artículo 103 del POT de Armenia es absolutamente claro al prohibir cualquier tipo de construcción o desarrollo sobre laderas que hayan sido modificadas por depósitos de escombros, basura, tierra o cualquier tipo de lleno de origen antrópico”, dijo el director de Planeación, Fernando Arias.



Contrario a lo que sostiene el grupo Terra frente a este caso. “El POT nos permite construir viviendas o un centro comercial o empresarial. Nosotros no hemos hecho nada por fuera de la ley, eso debe quedar claro. Es posible que detengamos el proyecto y se devuelvan los dineros invertidos hasta ahora que están protegidos en una fiducia pero eso todavía no se ha decidido, por ahora continuaremos con el proceso legal”, explicó Echeverri

Según sus creadores, el proyecto Tótem tendría una inversión de 95 mil millones de pesos y generaría mil empleos.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO