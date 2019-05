Absuelven a juez que dejó libre a jefe de banda del Vichada

El Tribunal Superior de Villavicencio absolvió al juez Raúl Hernán Ardila Baquero, investigado por el delito de prevaricato por acción agravado, toda vez que el 23 de enero 2013 dejó en libertad a Carlos Hernando Barrera Alfonso, alias ‘El ingeniero’, segundo al mando de la banda criminal Libertadores del Vichada, tras resolver una medida de aseguramiento en contra del sindicado.

La decisión la tomó la sala de decisión del Tribunal conformada por los conjueces Hernán Castañeda Chaux y Consuelo Caballero Esquivel, de la que se apartó la magistrada Patricia Rodríguez Torres con el salvamento de voto, que así mismo la apeló la Fiscalía para que la resuelva la Corte Suprema de Justicia.



La sala de decisión mayoritaria del Tribunal concluyó que no se acreditó la tipicidad objetiva y subjetiva de la conducta del acusado, dado que en la decisión tomada no se evidenció una manifiesta contrariedad con la ley, en cuanto, “se trató de un caso complejo en el que la determinación proferida no se muestra caprichosa o de bulto grosera u ostensiblemente ilegal”, lo que no permitía considerar acreditada la decisión tomada.



Con esa decisión se buscaba derrotar la nulidad del sentido absolutorio del fallo emitido el dos de febrero de 2017 en favor del juez Ardila Baquero para, en su lugar, emitir uno de carácter condenatorio como lo había solicitado la Fiscalía.



La magistrada Rodríguez Torres se apartó de la sentencia argumentando que los conjueces “desconocieron abiertamente los hechos que sustentaron el cargo de prevaricato por acción agravado formulado al Juez acusado y los medios de conocimiento incorporados en el juicio oral, los que evidenciaban con claridad que se trató de una decisión caprichosa, arbitraria, amañada y groseramente contraria al ordenamiento jurídico”.

La magistrada concluye que el juez desconoció en forma flagrante los delitos concursantes por los que se había proferido medida de aseguramiento contra ‘El ingeniero’ de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.



Además, las evidencias allegadas al proceso las cuales señalan que ‘El ingeniero’ se encargarse de reclutar jóvenes y proveer de víveres a la estructura delincuencial a la que pertenecía.



En el mismo sentido de la magistrada se pronunció la delegada de la Fiscalía al apelar la sentencia de la Sala de Decisión, señalando que el juez Ardila Baquero debió ser condenado por el delito de prevaricato por acción agravado.



Contra el juez Ardila Baquero, el Tribunal Superior de Villavicencio adelanta otro proceso porque el 31 de diciembre del 2013 le otorgó la casa por cárcel Édison Guillermo Velásquez Álvarez, alias Farid’, otro cabecilla de la banda criminal Libertadores del Vichada.



El juez tomó la decisión con el argumento de que ‘Farid’ era padre cabeza de familia, pocos días después de que el Juzgado Cuarto Penal Especializado del Circuito de Villavicencio lo condenó a una pena en prisión de cuatro años por el delito de concierto para delinquir.



