Juez definirá si conductora que provocó accidente en Armenia irá a prisión

Melissa Cortés Guzmán, la conductora de la camioneta Audi que en estado de embriaguez embistió a tres motociclistas este Viernes Santo, está a la espera de una decisión del juez Primero Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Armenia.

El juez suspendió la audiencia realizada este martes luego de escuchar al fiscal, el abogado de la defensa y el de la víctima.

“Entiendo que la sociedad está dolida por lo que pasó, pero estamos propendiendo es para emitir justicia”, dijo el juez durante la audiencia de medida de aseguramiento.

Por su parte, la abogada defensora, Sandra Milena Urrea, sostuvo que se trató de un delito imprudente.

“Estamos hablando de un delito culposo y no intencional y esa no es una valoración amañada por la defensa, es un delito culposo porque no hubo intención, porque el Viernes Santos a esa hora de la mañana Melissa Cortés, con todo lo que se pueda reprochar su comportamiento, no se predispuso a causar un daño al bien de la vida”, señaló la abogada.

Y añadió que “hay opiniones divididas, pero conducir en estado de embriaguez no implica que la persona esté transitando por los linderos del dolo eventual porque esa conducta está configurada como una circunstancia de agravación punitiva del delito culposo”.

La jurista advirtió que, si la apelación por supuestas fallas en la captura sale a su favor, la rebaja sería de la mitad de la pena, es decir que pasaría de 53 meses a 26.73 meses por el delito de homicidio culposo, el cual ya fue aceptado por su defendida.

Agregó que “si la pena es inferior a 48 meses y el procesado no tiene antecedentes, tendrá derecho a la libertad porque cumple con esos parámetros”.

Familiares y amigos de la víctima fatal, Arlés Arbelaez Morales, de 50 años, realizaron un plantón frente a la sede del Palacio de Justicia de Armenia para exigir que este caso pueda tener una condena ejemplar.

Nancy Morales, prima de la víctima, dijo que la familia está inconforme por la imputación del delito de homicidio culposo agravado, pues consideran que no genera la reparación integral.

“Nos arrebató a un ser querido, aún no salimos de la burbuja en la que estamos, pero pedimos justicia divina y que las personas sean conscientes de que si van a manejar, entreguen las llaves porque es muy triste lo que puede ocurrir. Que esta ciudadana pague por lo que hizo”, indicó Morales.

Este lunes se definirá si Cortés sigue detenida o si le dan el beneficio de prisión domiciliaria.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA