El Juez Primero Civil del Circuito de Sincelejo anuló en segunda instancia la tutela interpuesta por el Partido Cambio Radical, a través de la cual pretendían obligar al gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver, a nombrar un alcalde para Sincelejo que vive fuera del municipio.



El Partido Cambio Radical envió una terna al gobernador Héctor Espinosa para que escogiera el reemplazo del alcalde Andrés Gómez Martínez, a quien el Consejo de Estado le anuló su elección, por doble militancia en calidad de apoyo.

Cambio Radical fue el partido que avaló la candidatura de Andrés Gómez Martínez, pero fue además coavalado por el Partido de la U, El Centro Democrático y el Partido Conservador.



La terna de Cambio Radical incluye nombres de personas que no nacieron en Sincelejo, no conocen la ciudad y no viven en ella.



“El Partido Cambio Radical incurrió en dos errores. El primero al pretender que la terna enviada fuera única y exclusivamente de ellos, cuando tenían que ir incluidos representantes de los partidos que coavalaron la candidatura y segundo, querer que se escogiera a una persona que no siquiera conoce a Sincelejo”, dijo el gobernador Héctor Espinosa.

Fallos de tutela



La tutela interpuesta por Cambio Radical fue fallada a favor del partido político en primera instancia y el gobernador de Sucre impugnó el fallo con el objetivo de cumplir con la ley.



El Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo, en segunda instancia anuló la tutela que ordenaba considerar la terna de Cambio Radical y ordenó al juez de primera instancia vincular a los partidos de la U, Conservador y Centro Democrático, dando la razón al gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver, quien ha insistido en la importancia de respetar el acuerdo de coalición de partidos.



“En el fallo, el juez considera que todos los integrantes de la coalición que avaló la candidatura de Andrés Gómez Martínez no integran la parte activa de esta acción y es necesaria su vinculación en aras de garantizar el debido proceso”, explicó.



Así mismo indicó que de esta forma se permite la participación en la integración de la lista de los aspirantes de los demás partidos políticos que también buscan desempeñar el cargo de alcalde en remplazo de Andrés Gómez Martínez, quien fue destituido.

La irregularidad



Considera además el Juez Primero Civil del Circuito que, la no vinculación a esta acción de tutela de los demás integrantes de la coalición, de la cual hacen parte los partidos de la U, Centro Democrático y Conservador, se constituye en una irregularidad procesal.

“Esto, porque se le desconoce a los demás partidos políticos, el interés legítimo como avalantes, lo que es una causal de nulidad contemplada en el numeral octavo del artículo 133 del Código General del Proceso aplicable a la tutela, tal como aparece en el artículo cuarto del decreto 306 -1992”, se indicó desde la oficina jurídica de la Gobernación de Sucre.



De igual manera se ordenó devolver el expediente al Juzgado de origen para que haga la vinculación de los partidos Conservador, de la U y Centro Democrático, con la notificación y emplazamiento.



Por lo pronto continuará como alcaldesa encargada de Sincelejo, la profesional de la Gobernación de Sucre, Tatiana Niebles Flórez.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo