Juez admitió demanda contra el POT de Pereira

El Juzgado Primero Administrativo de Pereira, admitió la demanda al Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira que rige desde la adopción del Acuerdo 35 de 2016; interpuesta por la Cámara Regional de la Construcción de Risaralda (Camacol) en el último trimestre de 2018.

Dicha entidad presentó una demanda de nulidad contra el acuerdo 035 de 2016 del POT, y el lunes (14 de enero) el Juez Administrativo Primero de Pereira expidió el auto admisorio, que brinda la posibilidad de continuar con las etapas procesales, en atención a que se cumplieron todos los requisitos para la presentación de la misma”, declaró Víctor Baza Tafur, gerente regional.



El directivo gremial indicó que ahora cuentan con la oportunidad para modificar, ajustar y adicionar argumentos que se consideren pertinentes, además de solicitar la suspensión provisional del POT; y a su vez la administración municipal, podrá controvertirla, mientras exista una decisión de fondo mediante sentencia judicial.



Según Baza, hay vicios de procedimiento porque la administración municipal desatendió lo establecido en el artículo 24 de la Ley 388 del 97, y no se surtió el trámite de aprobación en forma debida, ya que no pasó por la Carder, la Junta Metropolitana y el Consejo Territorial de Planeación.



El diputado Juan Carlos Valencia indicó que eso no le da un buen mensaje a la construcción. “El no concertarlo con las entidades que competían como Carder y el Área Metropolitana significa un desconocimiento de los planeadores, sobre el proceso que debía seguir”, concluyó.



Liliana Giraldo, secretaria Jurídica de la Alcaldía de Pereira dijo que la administración municipal no había sido notificada sobre la admisión de la demanda y que hasta tanto no se conozca y estudie la misma, no habrá un pronunciamiento al respecto.



PEREIRA