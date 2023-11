Alerta: a una semana de Juegos Nacionales algunos escenarios no estarán listos

A menos de 10 días de la inauguración de los XXII Juegos Nacionales del Eje Cafetero 2023, la Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta donde indicó que la construcción de los escenarios deportivos se rajó al no poder culminar el 40 por ciento de las obras para su realización. En agosto pasado, la Contraloría General de la República ya había prendido las alarmas.

En esta ocasión, el Ministerio Público señaló que ya había advertido que algunos escenarios no alcanzaría a estar a punto, luego de iniciar visitas de inspección en noviembre del año pasado.



La entidad señaló que los lugares más atrasados son: las canchas de tenis de campo de Pereira con avances de solo el 21,02 por ciento, el coliseo mayor Jorge Arango Uribe de Manizales con ejecución de sus obras del 24,81 por ciento, las obras para las competencias de ruta y velocidad del patinódromo de Manizales con un 45, 66 por ciento.

No obstante, para la Procuraduría, “el colmo del incumplimiento y la vergüenza de los escenarios que ni siquiera iniciaron o quedaron a medias se dio en Armenia en donde la adecuación del Coliseo del Sur quedó en pañales con un porcentaje de 67, 4 por ciento. Estos incumplimientos en la entrega de los escenarios deportivos llevaron a la apertura de investigaciones y ejemplo de ello es la construcción del Complejo Acuático de Armenia, cuyas obras no superan el 84 por ciento, razón que motivó a dar inicio a una investigación disciplinaria”.



En comités sostenidos con el Ministerio del Deporte se ha advertido de un plan B para reemplazar los escenarios que no alcancen a terminarse la próxima semana como es el caso del complejo acuático y el coliseo multideporte de Armenia que tiene un avance del 50,18 por ciento.



El director de los juegos, Baltazar Medina, confirmó hace unas semanas que algunos escenarios no alcanzarían a terminarse. “Hay detalles que no vamos a alcanzar a tener a tiempo, sé que es una preocupación para las personas, qué va a ocurrir con los escenarios que no se alcancemos a tener listos, pero los recursos para la terminación de estos están garantizados”, afirmó Medina.

Y añadió que “sus procesos constructivos seguirán hasta que se terminen más aun teniendo en cuenta que el Eje Cafetero tiene un compromiso para el próximo año que es la realización de los primeros juegos nacionales de la juventud”.



No obstante, a la Procuraduría le preocupa la inversión de recursos públicos que se realizó para tener en óptimas condiciones la infraestructura de los Juegos Nacionales.



“El gran descalabro se da en Caldas con la construcción del Centro Internacional de Aguas, Cameguadua, en el municipio de Chinchiná, que apenas alcanza un porcentaje de ejecución de 73 por ciento y el gran fracaso de los escenarios deportivos se lo lleva el Quindío en donde las investigaciones disciplinarias ya están corriendo por incumplimientos”.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

PEREIRA

