“Mucho calor en estas competencias, pero buenas sensaciones para todo el equipo de nuestro país y satisfecho con los resultados”, fue lo primero que exclamó el colombiano Juan Jacobo Mantilla, tras ganar la medalla de oro en patinaje de velocidad en los XIX Juegos Bolivarianos en Valledupar.



Durante las justas deportivas, la capital del Cesar ha registrado una temperatura máxima de 32 grados centígrados. Un desafío para los atletas de Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Colombia, que se disputan las medallas en las diferentes disciplinas deportivas.

“Mucho calor, aquí la humedad es muy alta, creo que me tomo unas diez botellas de agua al día para hidratarme. Me llevo una medalla de plata por los 500 metros en las competencias de patinaje, así que feliz por eso”, resaltó Ricardo Verdugo, patinador de Chile.



La inclemente temperatura no da tregua, pese a que durante los últimos días ha llovido en la ciudad. Eso ha conllevado a redoblar el esfuerzo en las actividades físicas, especialmente durante los entrenamientos en los escenarios deportivos para lograr un mejor rendimiento y preparación de los jugadores.



“Lo que más me impresiona de esta ciudad es el calor, pese a que nosotros venimos de una región similar, pero aquí ¡es tremendo! sin embargo la convivencia y el ambiente es diferente a lo que yo jamás había vivido”, expresó Alejandro Alba, jugador de baloncesto de Bolivia.



Aunque el sol canicular de la capital del Cesar ocupa un alto lugar en el pódium de estas competencias, los competidores en este evento internacional tienen claro que deben adaptarse a los espacios, llenarse de energía positiva para sacarle el quite a la fatiga con el fin de lograr su cometido.



“Afrontar este clima no es fácil, pero tratamos de llevarlo de la mejor forma para rendir en los resultados de las competencias. Tenemos que sacar el jugo el uno al otro para llegar a ser los mejores”, resaltó Tomas Freire Fuente, karateca chileno.



Una anécdota curiosa de la delegación chilena

Hasta el momento, ninguno de los atletas ha tenido la oportunidad de combatir el calor en las aguas frías del río Guatapurí, principal afluente de la ciudad, que discurre desde la espesura del relieve de la Sierra Nevada de Santa Marta, abasteciendo de agua el acueducto de este territorio.



La delegación chilena, los más afectados con la humedad de esta región, experimentaron el impacto de sus diáfanas aguas a la hora de ducharse.



“En Chile estamos acostumbrados al agua climatizada, porque funciona con termo de gas. Cuando nos duchamos en la Villa Bolivariana, nuestra residencia en Valledupar, nos llevamos un ‘chascarro’ (anécdota graciosa), porque el agua resultó muy helada. Vino bien para refrescar este calor”, relató Freire en medio de risas.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

